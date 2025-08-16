يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

الزمالك يتحدى المفاجآت

مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، تقام في التاسعة مساء غد السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

ويدخل الزمالك مواجهة المقاولون العرب، بحثًا عن تكرار ما فعله الموسم الماضي، بعدما فاز في أول مباراتين من الموسم الجديد لمسابقة الدوري.

حيث إن الزمالك نجح في خطف انتصارًا ثمينًا بالجولة الأولى من الدوري، على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وكان الفارس الأبيض نجح الموسم الماضي في الفوز بأول مباراتين ضد البنك الأهلي (3-2) ثم سموحة(2-0)، وهو الذي فعله 3 مرات في الـ 5 مواسم الأخيرة.

الزمالك في الموسم قبل الماضي 22-23، كان قد فاز في أول مواجهتين، (2-0) أمام سموحة، ثم ضد سيراميكا كليوباترا بالنتيجة نفسها.

الأمر نفسه تكرر من الفارس الأبيض، في موسم 21-22، بعدما فاز بنتيجة (2-0) ضد إنبي ثم طلائع الجيش.