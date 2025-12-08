قرر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح من الذهاب رفقة بعثة "الريدز" والتي ستتوجه إلى إيطاليا من أجل مواجهة إنتر في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد إنتر على أرضية ملعب "سان سيرو" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وقال مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الإثنين، إن سلوت رفض ضم محمد صلاح رغم وجود اقتراح بتواجد النجم المصري نظرًا لوجود إصابات في الفريق، إلا أن المدرب رفض فكرة تواجد النجم المصري.

وأضاف المصدر، أن قرار سلوت جاء بعد الاتفاق مع إدارة ليفربول، ليتأكد غياب النجم المصري عن موقعة "سان سيرو".

وجاء قرار سلوت عقب التصريحات الأخيرة لصلاح ضد إدارة النادي والمدرب بعد التعادل مع ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 ضمن الأسبوع الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي. طالع التفاصيل

وكان "يلا كورة" كشف أمس الأحد، أن هناك اتجاهًا حول استبعاد محمد صلاح من لقاء الثلاثاء. طالع التفاصيل

ويمتلك ليفربول تسع نقاط في رصيده من خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراتين.