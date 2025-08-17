المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأقل تقييما.. ماذا قدّم عدي الدباغ في ظهوره الأول مع الزمالك؟

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:21 ص 17/08/2025
عدي الدباغ

عدي الدباغ

شارك الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، في مباراة المقاولون العرب، بالأمس السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك سلبيًا أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الظهور الأول لعدي الدباغ

وظهر عدي الدباغ لأول مرة مع الزمالك، عقب انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من نادي شارلروا البلجيكي.

واكتفي عدي الدباغ بالمشاركة لمدة 59 دقيقة فقط في ظهوره الأول.

أرقام عدي الدباغ أمام المقاولون العرب

التقييم: 6.4

عدد الدقائق: 59

الأهداف: 0

الأسيست: 0

التسديد على المرمى: 0

محاولات المراوغة (الناجحة): 0

لمس الكرة: 11 مرة

المواجهات الأرضية (التي فاز بها) 1 من 3

المواجهات الهوائية (التي فاز بها) 0 من 0

خسارة الاستحواذ: 4 مرات

التسلل: مرة.

الأقل تقييمًا

وكان عدي الدباغ صاحب أقل تقييم من بين لاعبي الزمالك بجانب مواطنه آدم كايدح إذ أن الثنائي حصل على 6.4.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب عدي الدباغ

