يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت، في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، لكن من الوارد خلال الساعات المقبلة حال الاستقرار على غلقه، نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.

توليفة يانيك فيريرا

لم يجد يانيك فيريرا ضالته بعد في العناصر القديمة التي انضمت لصفوف الفارس الأبيض، حيث إنه على مدار مباراتي الفريق ضد سيراميكا كليوباترا ثم المقاولون العرب قام بتجربة بعضهم، سواء بصفة أساسية أو احتياطية.

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، شهدت مشاركة شيكو بانزا، ثم دخل من الدكة الثنائي عبد الحميد معالي وآدم كايد، وكان الأخير هو الذي بدأ أساسيًا في مواجهة المقاولون، وظهر عدي الدباغ للمرة الأولى، بينما خلال الشوط الثاني دخل البرازيلي خوان ألفينا وعمرو ناصر، وسجل المغربي معالي ظهوره الثاني.

أي أن يانيك فيريرا أشرك 6 صفقات هجومة جديدة خلال مباراتين، منهم فقط كايد وعبد الحميد معالي، ظهرا في المباراتين، حين أن المدرب البلجيكي لا يزال لم يحدد الملامح النهائية لعناصره الهجومية.

ولا يزال أحمد شريف فقط من الوافدين الجدد في الهجوم الذي لم يحصل على فرصة الظهور، والتي قد تتحقق في مواجهة مودرن سبورت المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ يانيك فيريرا، في تحديد ملامح هجوم الزمالك، بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، مع اعتبار أن الجناح البرازيلي أصبح الأوفر حظًا لحجز الجناح الأيمن بعد ظهوره المميز أمام المقاولون العرب، في المباراة التي انتهت دون إحراز أي أهداف.