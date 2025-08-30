تأكد عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

مباريات الأهلي في أغسطس

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري، في حين أنه سيحصل على راحة بالجولة الثالثة بسبب نظام البطولة في النسخة الحالية.

وبعد مباراة المحلة كان من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز -أحد المنافسين على لقب الدوري في الموسم الحالي- على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يقام يوم 30 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

شكوى جماعية

ولكن بعدما أشتكت بعض الأندية في الدوري المصري الممتاز من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة، تقرر إغلاقه لفترة لحين إعادة إحياء البذرة الشتوية من جديد.

غلق الملعب

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "تم الاتفاق على غلق ملعب استاد القاهرة وعدم إقامة عليه أي مباريات حتى يوم 5 سبتمبر المقبل وهو يوم مباراة منتخب مصر الأول مع إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "خلال هذه الفترة سيتم إعادة إحياء البذرة الشتوية في ملعب استاد القاهرة من جديد".

وأنهى المصدر: "وبالتالي تأكد عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة التي ستقام يوم 30 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري".

وتخوض 5 أندية في الدوري الممتاز مبارياتها على استاد القاهرة الدولي وهم: "الأهلي، الزمالك، زد، البنك الأهلي، ومودرن سبورت".

