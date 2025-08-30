المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الأهلي لن يواجه بيراميدز عليه".. مصدر ليلا كورة: غلق استاد القاهرة حتى مباراة منتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:41 م 18/08/2025
بيراميدز والأهلي - الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز الماضية على ستاد القاهرة الدولي

تأكد عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

مباريات الأهلي في أغسطس

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري، في حين أنه سيحصل على راحة بالجولة الثالثة بسبب نظام البطولة في النسخة الحالية.

وبعد مباراة المحلة كان من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز -أحد المنافسين على لقب الدوري في الموسم الحالي- على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يقام يوم 30 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

شكوى جماعية

ولكن بعدما أشتكت بعض الأندية في الدوري المصري الممتاز من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة، تقرر إغلاقه لفترة لحين إعادة إحياء البذرة الشتوية من جديد.

أقرأ أيضا.. اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام لصيانة أرضية الملعب

غلق الملعب

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "تم الاتفاق على غلق ملعب استاد القاهرة وعدم إقامة عليه أي مباريات حتى يوم 5 سبتمبر المقبل وهو يوم مباراة منتخب مصر الأول مع إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "خلال هذه الفترة سيتم إعادة إحياء البذرة الشتوية في ملعب استاد القاهرة من جديد".

وأنهى المصدر: "وبالتالي تأكد عدم إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة التي ستقام يوم 30 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري".

وتخوض 5 أندية في الدوري الممتاز مبارياتها على استاد القاهرة الدولي وهم: "الأهلي، الزمالك، زد، البنك الأهلي، ومودرن سبورت".

أقرأ أيضا.. أين يلعب الأهلي والزمالك مبارياتهم في الدوري؟

الأهلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز

