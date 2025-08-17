المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

أثناء صيانة ستاد القاهرة.. أين يلعب الأهلي والزمالك مبارياتهم في الدوري؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:05 م 17/08/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

تقرر غلق ستاد القاهرة الدولي، لمدة لن تقل عن 10 أيام، لإجراء عملية الصيانة لأرضية الملعب، بعد عدة شكاوي من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك.

وظهرت أرضية ستاد القاهرة بصورة سيئة منذ بداية الموسم الجديد من الدوري المصري، ما أدى لتقديم عدد من الأندية شكاوي عن حالة الملعب.

العودة 30 أغسطس

تتجه النية لدى وزارة الرياضة لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الإستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتى الأهلى مع بيراميدز، ووادي دجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز يوم 30 أغسطس، بينما يلعب الزمالك مع نظيره وادي دجلة يوم 31 من الشهر ذاته.

اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام

مباريات الأهلي والزمالك حتى 30 أغسطس

خلال فترة إغلاق ستاد القاهرة الدولي حتى 30 أغسطس، سيلعب النادي الأهلي مباراة وحيدة في الجولة الرابعة أمام فريق غزل المحلة ولن يخوض أي مباريات في الجولة الثالثة.

بينما يخوض نادي الزمالك مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام مودرن سبورت وفاركو على التوالي، خلال فترة غلق ستاد القاهرة.

جدول مباريات الزمالك

جدول مباريات الأهلي

ملاعب بديلة

قبل بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026، قرر النادي الأهلي ونادي الزمالك، اختيار ستاد القاهرة الدولي كملعب رئيسي والذي يستضيف مباريات الفريقين في الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتحسبًا لأي ظروف طارئة تتعلق بأعمال الصيانة أو عدم جاهزية استاد القاهرة في بعض الأوقات، قرر النادي الأهلي اعتماد ستاد السلام كملعب بديل، بينما اختارت إدارة نادي الزمالك ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ليكون البديل الرسمي لاستاد القاهرة خلال الموسم الجديد، وفقاً لبيان رسمي نشرته هيئة ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي لن يتضرر واضطرار الزمالك

لن يتضرر النادي الأهلي من الغلق المؤقت لستاد القاهرة الدولي، نظراً لعدم خوضه أي مباريات في الجولة الثالثة من الدوري، كما أنه يخوض مباراة الجولة الرابعة أمام فريق غزل المحلة خارج أرضه.

ويحل الأهلي ضيفاً على غزل المحلة، يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، على ملعب غزل المحلة.

بينما سيضطر نادي الزمالك لخوض مباراة الجولة الثالثة أمام مودرن سبورت - صاحب الأرض - والتي تقام يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، خارج ملعب ستاد القاهرة الذي يعتبر الملعب الرئيسي للأخير.

وستقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس وهو الملعب البديل لنادي مودرن سبورت، في حالة إغلاق ستاد القاهرة للصيانة.

كما سيضطر الفريق الأبيض لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام نادي فاركو والتي تقام يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس على نفس الملعب - هيئة قناة السويس - نظراً لأن الزمالك هو صاحب الأرض في اللقاء.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري ستاد القاهرة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

