كلام فى الكورة
بعد شكاوى الأهلي والزمالك.. اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام لصيانة أرضية الملعب

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

01:21 م 17/08/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

الزمالك والمقاولون العرب

تتجه وزارة الشباب والرياضة، إلى غلق ستاد القاهرة الدولي لمدة تصل إلى 10 أيام، لإجراء عملية الصيانة لأرضية الملعب، بعد عدة شكاوي من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك.

وظهرت أرضية ستاد القاهرة بصورة سيئة منذ بداية الموسم الجديد من الدوري المصري، ما أدى لتقديم عدد من الأندية شكاوي عن حالة الملعب.

شكاوى الأهلي والزمالك

شهدت الساعات الماضية اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحى وزير الرياضة، بسبب شكاوى عدد كبير من الأندية من سوء أرضية ملعب ستاد القاهرة وعلى رأسهم ناديا الأهلى والزمالك.

نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

غلق ستاد القاهرة 10 أيام

تتجه النية لدى وزارة الرياضة لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الإستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتى الأهلى مع بيراميدز، ووادي دجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز يوم 30 أغسطس، بينما يلعب الزمالك مع نظيره وادي دجلة يوم 31 من الشهر ذاته.

ويستعد ستاد القاهرة لاستقبال مباراة منتخب مصر وإثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026، عقب نهاية الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل مع المقاولون

انتقاد فيريرا

وسبق وانتقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أرضية ملعب ستاد القاهرة عقب تعادل فريقه سلبياً مع فريق المقاولون العرب، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب: "عند اللعب أمام فرق تتكتل دفاعيًا نحتاج إلى القدرة لإثبات جودتنا ولكن فعل ذلك على ملعب مثل هذا صعب".

فيريرا: الملعب أثر على أسلوب لعبنا

وأتم مدرب الزمالك: "من أجل خلخلة الدفاعات نحتاج للمسات وتحريك الكرة بسرعة ولم يكن ذلك ممكنا على ذلك الملعب وهذا أحد أسباب عدم الظهور بشكل جيد في الثلث الأخير".

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

جدول مباريات اليوم

الزمالك الأهلي الدوري المصري ستاد القاهرة

