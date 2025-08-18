تصاعدت وتيرة الأحداث سريعًا في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد مرور جولتين فقط من عمر المسابقة عن موسم 2025/2026، إذ شهدت النسخة الحالية في بدايتها وقائع متعددة، ما بين الإيقافات والغرامات ونقل الملاعب.

وانتهت منافسات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عن موسم 2025/2026، ليشهد حصاد 20 مباراة، العديد من العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية، والتي جاءت بسبب مخالفات من قبل الجماهير وأخطاء من اللاعبين وعدة أسباب أخرى.

عقوبات الجولة الأولى بالدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري، والتي شهدت مجموعة من الغرامات وصلت إلى 192500 جنيه، إلى جانب إيقاف 5 لاعبين عن المشاركة.

وحاز نادي الزمالك على نصيب الأسد من الغرامات بالجولة الأولى، بإجمالي 100 ألف جنيه، والتي وقعت بسبب هتافات جماهير الأبيض، بينما حل مودرن سبورت في الوصافة برصيد 70 ألف جنيه.

- محمود طلعت (وادي دجلة): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- محمد عبدالله: لفت نظر + غرامة 5000

- وليد الكرتي (بيراميدز): إيقاف مباراتين + غرامة 5000

- كورنسيلاف يورتيتش (بيراميدز): لفت نظر + غرامة 5000

- حسين فيصل (المصري): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- الزمالك (النادي): غرامة 100000

- محمد عادل فتحي (الإسماعيلي): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- أحمد مرعي: لفت نظر + غرامة 5000

- مودرن سبورت (النادي): غرامة 20000 + غرامة 50000

إجمالي الغرامات الجولة الأولى = 192,500 جنيه

إجمالي الإيقافات الجولة الأولى = 6 مباريات (5 لاعبين × مباراة + 1 لاعب × مباراتين).

تغريم الزمالك ولفت نظر لمدرب بيراميدز.. عقوبات الجولة الأولى بالدوري المصري

عقوبات الجولة الثانية بالدوري المصري

نال نادي بيراميدز العدد الأكبر من العقوبات، عقب نهاية أحداث الجولة الثانية من الدوري المصري، إذ أصابت ثلاثي السماوي، بلاتي توريه، كرونسلاف يورتشيتش، ومحمود مرعي.

- بلاتي توريه (بيراميدز): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- كورنسيلاف يورتيتش (بيراميدز): إيقاف مباراة + غرامة 10000

- أحمد علي حسن: إيقاف 3 مباريات + غرامة 20000

- محمود مرعي (بيراميدز): غرامة 10000

- محمد إيهاب رشيد (الإسماعيلي): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- الإسماعيلي (النادي): غرامة 50000

- محمد هاني (الأهلي): إيقاف مباراة + غرامة 2500

- محمد جابر (حرس الحدود): إيقاف مباراتين + غرامة 5000

- حرس الحدود (النادي): غرامة 50000

- إجمالي الغرامات الجولة الثانية = 150,500 جنيه

- إجمالي الإيقافات الجولة الثانية = 10 مباريات (5 × مباراة + 1 × 3 مباريات + 1 × مباراتين)

إيقاف هاني ونصيب الأسد لبيراميدز.. عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري

غرامات وإيقافات بالجملة بعد الجولتين

وصلت إجمالي الغرامات التي أصابت الأندية واللاعبين، بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية، إلى 343 ألف جنيه، بواقع 1925000 جنيه (الجولة الأولى) + 150500 جنيه (الجولة الثانية).

وبلغت الإيقافات إلى 16 مباراة عقب نهاية الجولتين، 6 إيقافات (الجولة الأولى) + 10 إيقافات (الجولة الثانية).

نقل 6 مباريات بسبب الإصلاحات

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديلات بجدول المباريات بالدوري المصري الممتاز، وذلك بنقل عدد من المواجهات بسبب غلق ملعب القاهرة الدولي لفترة بسبب أعمال الصيانة.

وتبدأ أعمال الصيانة في ملعب القاهرة الدولي، بداية من 21 أغسطس الجاري، وذلك حتى نهاية الشهر، لتنقل بذلك 6 مواجهات إلى 3 ملاعب، لحين الانتهاء من عمليات التجديد والتهيئة.

مباراتان للزمالك ولقاء الأهلي وبيراميدز.. نقل 6 مواجهات من ملعب القاهرة لأعمال الصيانة

المباريات التي تم نقلها من ملعب القاهرة

- مودرن سبورت × الزمالك (ملعب هيئة قناة السويس) - الخميس 21 أغسطس (التاسعة مساءً).

- زد × وادي دجلة (ملعب المقاولون العرب) - الإثنين 25 أغسطس (السادسة مساءً).

- الزمالك × فاركو (ملعب هيئة قناة السويس) - الثلاثاء 26 أغسطس (التاسعة مساءً).

- البنك الأهلي × طلائع الجيش (ملعب السلام) - الجمعة 29 أغسطس (التاسعة مساءً).

- الأهلي × بيراميدز (ملعب السلام) - السبت 30 أغسطس (التاسعة مساءً).

- مودرن سبورت × حرس الحدود (ملعب هيئة قناة السويس) - الأحد 31 أغسطس (السادسة مساءً).