كلام فى الكورة
إيقاف هاني ونصيب الأسد لبيراميدز.. عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:00 م 18/08/2025
طرد محمد معروف لمحمد هاني

لحظة طرد محمد هاني

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26، والتي شهدت إيقاف وتغريم محمد هاني لاعب الأهلي، بالإضافة لمعاقبة 4 عناصر من بيراميدز.

عقوبات الجولة الثانية من الدوري

عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، شملت 3 مواجهات فقطـ، على رأسها مباراة الأهلي ضد فاركو، التي شهدت طرد محمد هاني، بالإضافة إلى لقاء بيراميدز ضد الإسماعيلي، والذي أسفر عن معاقبة كلا الناديين.

إيقاف محمد هاني

البداية من مباراة الأهلي ضد فاركو، التي شهدت إيقاف محمد هاني مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه، بعد حصوله على إنذارين ثم طرده.

مصدر: لن نوقف محمد معروف.. ولم يرتكب أي خطأ.. طالع التفاصيل من هنا

عقوبات بيراميدز والإسماعيلي

بينما مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، شهدت 6 عقوبات منفصلة، جاءت على النحو التالي:

إيقاف إبراهيم بلاتي توريه، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه، بعد حصوله على إنذارين ثم طرده.

إيقاف كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد.

منع أحمد علي حسن، من مرافقة بيراميدز لمدة 3 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

تغريم محمود مرعي، 10 آلاف جنيه، بعد ارتدائه قميص يحمل رقمًا غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة.

بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر.. طالع التفاصيل من هنا

إيقاف محمد إيهاب رشيد، لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه، بعد حصوله على إنذارين ثم طرده.

تغريم نادي الإسماعيلي 50 ألف جنيه، بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في نفس المباراة.

إيقاف وغرامة في حرس الحدود

إيقاف محمد جابر، لاعب حرس الحدود، مباراتين، وتغريمه 5000 جنيه، للطرد بسبب لعبة خطر.

تغريم نادي حرس الحدود 50 ألف جنيه، بعد حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في نفس المباراة.

الأهلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز محمد هاني

فيديو قد يعجبك



 المزيد
أخبار تهمك

التعليقات

