تحدث عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، عن اختلاف أداء أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا موقف الثنائي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور من المباريات القادمة.

موقف المصابين

وقال النحاس في تصريحات لقناة الأهلي: "بعد الفحوصات التي سيجريها الطبيب للاعبين الذين اشتكوا من بعض الآلام والمصابين أيضًا سيتم إبلاغ المدير الفني بتفاصيل كل لاعب، وبإذن الله لن نشعر بوجود غيابات بسبب وفرة اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "لا توجد أي شكوى من محمد علي بن رمضان لقد شارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وواصل: "إمام عاشور شارك في جزء من تدريبات الكرة وبعض التدريبات البدنية أيضًا، وسيحصل على الثقة تدريجيا".

وتابع المدرب العام: "مروان عطية لا يزال في المراحل النهائية من التأهيل ولم يدخل معنا في التدريبات حتى الآن".

تألق زيزو

أما عن تألق أحمد سيد زيزو.. قال: "تألق أحمد سيد زيزو مع الأهلي هو انسجام سريع فهو إضافة قوية جدا للفريق".

وشدد: "أداء زيزو حاليا مختلف عن مستواه في كأس العالم للأندية لقد لعب في مركز الجناح واليوم يلعب مركز 10، وصناعة الأهداف وتسجيلها هي من الأمور الهامة لزيزو".

أزمة غرفة الملابس

وانتقل النحاس للحديث عن أزمات غرفة الملابس.. قائلًا: "الرد دائما سيكون في الملعب، عندما يكون لدينا عدد لاعبين جيدين مثلما نملك اليوم نحاول توجيه هذه الأمور للفوز بالبطولات".

وأنهى: "علاقة جميع اللاعبين ببعضهم البعض جيدة للغاية، والأمور تسير بشكل جيد وكل اللاعبين لديهم رغبة في اللعب وهذا حقهم جميعا".