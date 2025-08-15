المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

النحاس: أداء زيزو اختلف مع الأهلي.. وهذا موقف إمام عاشور وبن رمضان

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:34 م 18/08/2025
زيزو الأهلي

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

تحدث عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، عن اختلاف أداء أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا موقف الثنائي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور من المباريات القادمة.

موقف المصابين

وقال النحاس في تصريحات لقناة الأهلي: "بعد الفحوصات التي سيجريها الطبيب للاعبين الذين اشتكوا من بعض الآلام والمصابين أيضًا سيتم إبلاغ المدير الفني بتفاصيل كل لاعب، وبإذن الله لن نشعر بوجود غيابات بسبب وفرة اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "لا توجد أي شكوى من محمد علي بن رمضان لقد شارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وواصل: "إمام عاشور شارك في جزء من تدريبات الكرة وبعض التدريبات البدنية أيضًا، وسيحصل على الثقة تدريجيا".

وتابع المدرب العام: "مروان عطية لا يزال في المراحل النهائية من التأهيل ولم يدخل معنا في التدريبات حتى الآن".

تألق زيزو

أما عن تألق أحمد سيد زيزو.. قال: "تألق أحمد سيد زيزو مع الأهلي هو انسجام سريع فهو إضافة قوية جدا للفريق".

وشدد: "أداء زيزو حاليا مختلف عن مستواه في كأس العالم للأندية لقد لعب في مركز الجناح واليوم يلعب مركز 10، وصناعة الأهداف وتسجيلها هي من الأمور الهامة لزيزو".

أزمة غرفة الملابس

وانتقل النحاس للحديث عن أزمات غرفة الملابس.. قائلًا: "الرد دائما سيكون في الملعب، عندما يكون لدينا عدد لاعبين جيدين مثلما نملك اليوم نحاول توجيه هذه الأمور للفوز بالبطولات".

وأنهى: "علاقة جميع اللاعبين ببعضهم البعض جيدة للغاية، والأمور تسير بشكل جيد وكل اللاعبين لديهم رغبة في اللعب وهذا حقهم جميعا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري الدوري المصري زيزو إمام عاشور محمد علي بن رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520706/النحاس-أداء-زيزو-اختلف-مع-الأهلي-وهذا-موقف-إمام-عاشور-وبن-رمضان", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"النحاس: أداء زيزو اختلف مع الأهلي.. وهذا موقف إمام عاشور وبن رمضان", "alternativeHeadline":"النحاس: اختلاف أداء زيزو مع الأهلي", "description": "تحدث عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، عن اختلاف أداء أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا موقف الثنائي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور من المباريات القادمة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهعلي-easy-resize-com2025_8_15_21_47.webp", "keywords": "الأهلي-زيزو-الدوري المصري-عماد النحاس-الدوري المصري-إمام عاشور-محمد علي بن رمضان", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520706/النحاس-أداء-زيزو-اختلف-مع-الأهلي-وهذا-موقف-إمام-عاشور-وبن-رمضان", "articleBody": "تحدث عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، عن اختلاف أداء أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا موقف الثنائي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور من المباريات القادمة.موقف المصابينوقال النحاس في تصريحات لقناة الأهلي: "بعد الفحوصات التي سيجريها الطبيب للاعبين الذين اشتكوا من بعض الآلام والمصابين أيضًا سيتم إبلاغ المدير الفني بتفاصيل كل لاعب، وبإذن الله لن نشعر بوجود غيابات بسبب وفرة اللاعبين الجيدين".وأضاف: "لا توجد أي شكوى من محمد علي بن رمضان لقد شارك في التدريبات بشكل طبيعي".وواصل: "إمام عاشور شارك في جزء من تدريبات الكرة وبعض التدريبات البدنية أيضًا، وسيحصل على الثقة تدريجيا".وتابع المدرب العام: "مروان عطية لا يزال في المراحل النهائية من التأهيل ولم يدخل معنا في التدريبات حتى الآن".تألق زيزوأما عن تألق أحمد سيد زيزو.. قال: "تألق أحمد سيد زيزو مع الأهلي هو انسجام سريع فهو إضافة قوية جدا للفريق".وشدد: "أداء زيزو حاليا مختلف عن مستواه في كأس العالم للأندية لقد لعب في مركز الجناح واليوم يلعب مركز 10، وصناعة الأهداف وتسجيلها هي من الأمور الهامة لزيزو".أزمة غرفة الملابسوانتقل النحاس للحديث عن أزمات غرفة الملابس.. قائلًا: "الرد دائما سيكون في الملعب، عندما يكون لدينا عدد لاعبين جيدين مثلما نملك اليوم نحاول توجيه هذه الأمور للفوز بالبطولات".وأنهى: "علاقة جميع اللاعبين ببعضهم البعض جيدة للغاية، والأمور تسير بشكل جيد وكل اللاعبين لديهم رغبة في اللعب وهذا حقهم جميعا".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهعلي-easy-resize-com2025_8_15_21_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 18T23:34: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-18T23:37:06+03:00", "datePublished" : "2025-08-18T23:34:00+03:00" }