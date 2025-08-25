واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

مران الأهلي

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

وخاض الفريق فقرات متنوعة في مران الأهلي على ملعب التتش، حيث ركز الجهاز الفني على أمور خططية يرغب في تنفيذها خلال المواجهة التالية بعد 48 ساعة.

والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز

تأهيل مروان عطية

وعلى هامش مران الأهلي، واصل مروان عطية تنفيذ البرنامج التأهيلي، الذي وضعه له الجهاز الطبي، وقام بالجري حول الملعب، من أجل العودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان مروان عطية قد أجرى جراحة "الفتاق" خلال الفترة الماضية، ويخوض برنامجًا تأهيليًا على أن يعود للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الأهلي، الفترة المقبلة.