المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:59 ص 23/08/2025
مران الأهلي

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

مران الأهلي

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

وخاض الفريق فقرات متنوعة في مران الأهلي على ملعب التتش، حيث ركز الجهاز الفني على أمور خططية يرغب في تنفيذها خلال المواجهة التالية بعد 48 ساعة.

والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز

تأهيل مروان عطية

وعلى هامش مران الأهلي، واصل مروان عطية تنفيذ البرنامج التأهيلي، الذي وضعه له الجهاز الطبي، وقام بالجري حول الملعب، من أجل العودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان مروان عطية قد أجرى جراحة "الفتاق" خلال الفترة الماضية، ويخوض برنامجًا تأهيليًا على أن يعود للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الأهلي، الفترة المقبلة.

الأهلي الدوري المصري مران الأهلي مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521127/مران-الأهلي-محاضرة-ريبيرو-وتأهيل-مروان-قبل-مباراة-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلة", "alternativeHeadline":"مروان يواصل التأهيل في مران الأهلي قبل لقاء غزل المحلة", "description": "واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/23/img-20250823-wa0004-68a97a6ac22582025_8_23_11_53.webp", "keywords": "الأهلي,مران الأهلي,الدوري المصري,مروان عطية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521127/مران-الأهلي-محاضرة-ريبيرو-وتأهيل-مروان-قبل-مباراة-المحلة", "articleBody": "واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارةمران الأهليوعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة ضد غزل المحلة.وخاض الفريق فقرات متنوعة في مران الأهلي على ملعب التتش، حيث ركز الجهاز الفني على أمور خططية يرغب في تنفيذها خلال المواجهة التالية بعد 48 ساعة.والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدزتأهيل مروان عطيةوعلى هامش مران الأهلي، واصل مروان عطية تنفيذ البرنامج التأهيلي، الذي وضعه له الجهاز الطبي، وقام بالجري حول الملعب، من أجل العودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية.وكان مروان عطية قد أجرى جراحة "الفتاق" خلال الفترة الماضية، ويخوض برنامجًا تأهيليًا على أن يعود للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الأهلي، الفترة المقبلة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/23/img-20250823-wa0004-68a97a6ac22582025_8_23_11_53.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 23T11:59: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-23T11:59:10+03:00", "datePublished" : "2025-08-23T11:59:00+03:00" }