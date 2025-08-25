المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دفاع صلب وهجوم لا يعرف طريق المرمى.. كيف ظهر غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي في الدوري؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:12 م 23/08/2025 تعديل في 24/08/2025
غزل المحلة

فريق غزل المحلة - صورة أرشيفية

أوشك نادي غزل المحلة، على الهبوط إلى دوري المحترفين بالموسم الماضي، قبل أن تتفق الأندية عقب اجتماعها مع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، على إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في المسابقة في النسخة الحالية من البطولة.

وأنهى غزل المحلة، مسابقة الدوري المصري الممتاز، محتلًا المركز التاسع والأخير، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، بعد أن حقق زعيم الفلاحين 23 نقطة.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

كيف استعد غزل المحلة للموسم الحالي؟

ارتدى علاء عبد العال، ثوب المنقذ لنادي غزل المحلة، قبل انطلاق الموسم الجاري من الدوري المصري، ليقود المدرب المهمة الفنية لزعيم الفلاحين أملًا في تحقيق هدف الفريق في النسخة الحالية، تزامنًا مع إبرام التعاقد مع مجموعة كبيرة من الصفقات.

والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز

صفقات غزل المحلة

- أحمد فوزي (حارس مرمى) "عودة من الإعارة"

- أحمد شوشه (مدافع)

- أحمد العش (مدافع)

- محمد عبدالغني (مدافع)

- عبد الرحيم عموري (ظهير أيمن) "عودة من الإعارة"

- أحمد جمال (ظهير أيمن)

- مصطفى أوفا (ظهير أيسر)

- رحيم شوماري (ظهير أيسر)

- محمود بلبل (وسط ملعب)

- أحمد وحيد (وسط ملعب)

- رزق باشا (وسط ملعب)

- أحمد سعيد (وسط ملعب)

- يوسف العزب (وسط ملعب)

- محمد أرموشه (وسط ملعب)

- أشرف مجدي (وسط ملعب)

- ويليامز صنداي (جناح أيسر)

- عماد ميهوب (جناح أيسر)

- سعيدي كيبو (جناح أيمن)

- أحمد عتمان (جناح أيمن)

- عبد اللطيف جريندو (مهاجم)

- سولومون ألادي (مهاجم)

رحلة في عقل ريبييرو.. كيف يواجه الأهلي أزمة الدفاع أمام غزل المحلة؟

وخاض غزل المحلة مباريات ودية عديدة، قبل انطلاق الموسم، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

- غزل المحلة 2-1 بتروجيت

- غزل المحلة 3-0 اتحاد بسيون

- غزل المحلة 1-0 أورانج

- غزل المحلة 3-1 المصرية للاتصالات

- الزمالك 1-0 غزل المحلة

- غزل المحلة 1-1 أبو قير

الأهلي ضد المحلة.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوري

كيف ظهر غزل المحلة؟

خاض فريق غزل المحلة، تحت قيادة علاء عبد العال، 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، نجح الفريق خلالهم في الحفاظ على شباكه نظيفة دون أن تعبر الكرة خط مرماه، إلا إنه في المقابل لم ينجح في التسجيل.

مواجهات غزل المحلة التي خاضها الفريق في الدوري المصري، كانت حصيلتها التعادل السلبي دون أهداف، حيث لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل وحافظ على نظافة شباكه.

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- غزل المحلة 0-0 سموحة

- الجونة 0-0 غزل المحلة

ماذا قدم غزل المحلة؟

أمام البنك الأهلي

ظهرت معاناة غزل المحلة على المستوى الهجومي بشكل واضح، إذ أطلق هجوم زعيم الفلاحين خلال مباراة البنك الأهلي 7 تسديدات، لم تعرف شباك المنافس أو قفازات حارسه.

وتوالت تسديدات غزل المحلة خارج إطار مرمى البنك الأهلي، في المقابل سدد الأخير 10 تصويبات، تمكن حارس زعيم الفلاحين من التصدي إلى 3 فرص خطيرة.

أمام سموحة

أطلق غزل المحلة 8 تسديدات أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، إلا أن التصويبات اختارت طريقها بعيدًا عن مرمى النادي السكندري، عدا واحدة وصلت إلى بين أحضان حارسه.

وأهدر محمد عبد اللطيف جريندو، لاعب غزل المحلة، ركلة جزاء تحصل عليها فريقه، حيث لم يسددها ببراعة ليهدر 3 نقاط كانت بالإمكان لزعيم الفلاحين.

وأظهر فريق غزل المحلة صلابته الدفاعية، وشكل حاجزًا أمام تسديدات سموحة التي وصلت إلى 9 تصويبات، عدا واحدة وصلت إلى حارس زعيم الفلاحين.

أمام الجونة

تصاعد الأداء الهجومي لنادي غزل المحلة أمام الجونة، إلا إنه لم يف بالغرض، إذ ظل الفريق أمام الحاجز الذي منعه عن هز شباك البنك الأهلي وسموحة في الجولتين الأولى والثانية.

وأطلق غزل المحلة 10 تسديدات، وصلت تصويبتين فقط تجاه المرمى، ونجح حارس الجونة في الدفاع عن مرماه، مقابل 11 للنادي الساحلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521134/دفاع-صلب-وهجوم-لا-يعرف-طريق-المرمى-كيف-ظهر-غزل-المحلة-قبل-مواجهة-الأهلي-في-الدوري-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"دفاع صلب وهجوم لا يعرف طريق المرمى.. كيف ظهر غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي في الدوري؟", "alternativeHeadline":"كيف ظهر غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي في الدوري؟", "description": "أوشك نادي غزل المحلة، على الهبوط إلى دوري المحترفين بالموسم الماضي، قبل أن تتفق الأندية عقب اجتماعها مع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، على إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في المسابقة في النسخة الحالية من البطولة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/15/غزل-easy-resize-com2025_7_15_11_10.webp", "keywords": "الأهلي-غزل المحلة-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521134/دفاع-صلب-وهجوم-لا-يعرف-طريق-المرمى-كيف-ظهر-غزل-المحلة-قبل-مواجهة-الأهلي-في-الدوري-", "articleBody": "أوشك نادي غزل المحلة، على الهبوط إلى دوري المحترفين بالموسم الماضي، قبل أن تتفق الأندية عقب اجتماعها مع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، على إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في المسابقة في النسخة الحالية من البطولة.وأنهى غزل المحلة، مسابقة الدوري المصري الممتاز، محتلًا المركز التاسع والأخير، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، بعد أن حقق زعيم الفلاحين 23 نقطة.مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارةكيف استعد غزل المحلة للموسم الحالي؟ارتدى علاء عبد العال، ثوب المنقذ لنادي غزل المحلة، قبل انطلاق الموسم الجاري من الدوري المصري، ليقود المدرب المهمة الفنية لزعيم الفلاحين أملًا في تحقيق هدف الفريق في النسخة الحالية، تزامنًا مع إبرام التعاقد مع مجموعة كبيرة من الصفقات.والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدزصفقات غزل المحلة- أحمد فوزي (حارس مرمى) "عودة من الإعارة"- أحمد شوشه (مدافع)- أحمد العش (مدافع)- محمد عبدالغني (مدافع)- عبد الرحيم عموري (ظهير أيمن) "عودة من الإعارة"- أحمد جمال (ظهير أيمن)- مصطفى أوفا (ظهير أيسر)- رحيم شوماري (ظهير أيسر)- محمود بلبل (وسط ملعب)- أحمد وحيد (وسط ملعب)- رزق باشا (وسط ملعب)- أحمد سعيد (وسط ملعب)- يوسف العزب (وسط ملعب)- محمد أرموشه (وسط ملعب)- أشرف مجدي (وسط ملعب)- ويليامز صنداي (جناح أيسر)- عماد ميهوب (جناح أيسر)- سعيدي كيبو (جناح أيمن)- أحمد عتمان (جناح أيمن)- عبد اللطيف جريندو (مهاجم)- سولومون ألادي (مهاجم)رحلة في عقل ريبييرو.. كيف يواجه الأهلي أزمة الدفاع أمام غزل المحلة؟وخاض غزل المحلة مباريات ودية عديدة، قبل انطلاق الموسم، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:- غزل المحلة 2-1 بتروجيت- غزل المحلة 3-0 اتحاد بسيون- غزل المحلة 1-0 أورانج- غزل المحلة 3-1 المصرية للاتصالات- الزمالك 1-0 غزل المحلة- غزل المحلة 1-1 أبو قيرالأهلي ضد المحلة.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوريكيف ظهر غزل المحلة؟خاض فريق غزل المحلة، تحت قيادة علاء عبد العال، 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، نجح الفريق خلالهم في الحفاظ على شباكه نظيفة دون أن تعبر الكرة خط مرماه، إلا إنه في المقابل لم ينجح في التسجيل.مواجهات غزل المحلة التي خاضها الفريق في الدوري المصري، كانت حصيلتها التعادل السلبي دون أهداف، حيث لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل وحافظ على نظافة شباكه.- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة- غزل المحلة 0-0 سموحة- الجونة 0-0 غزل المحلةماذا قدم غزل المحلة؟أمام البنك الأهليظهرت معاناة غزل المحلة على المستوى الهجومي بشكل واضح، إذ أطلق هجوم زعيم الفلاحين خلال مباراة البنك الأهلي 7 تسديدات، لم تعرف شباك المنافس أو قفازات حارسه.وتوالت تسديدات غزل المحلة خارج إطار مرمى البنك الأهلي، في المقابل سدد الأخير 10 تصويبات، تمكن حارس زعيم الفلاحين من التصدي إلى 3 فرص خطيرة.أمام سموحةأطلق غزل المحلة 8 تسديدات أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، إلا أن التصويبات اختارت طريقها بعيدًا عن مرمى النادي السكندري، عدا واحدة وصلت إلى بين أحضان حارسه.وأهدر محمد عبد اللطيف جريندو، لاعب غزل المحلة، ركلة جزاء تحصل عليها فريقه،&nbsp;حيث لم يسددها ببراعة ليهدر 3 نقاط كانت بالإمكان لزعيم الفلاحين.وأظهر فريق غزل المحلة صلابته الدفاعية، وشكل حاجزًا أمام تسديدات سموحة التي وصلت إلى 9 تصويبات، عدا واحدة وصلت إلى حارس زعيم الفلاحين.أمام الجونةتصاعد الأداء الهجومي لنادي غزل المحلة أمام الجونة، إلا إنه لم يف بالغرض، إذ ظل الفريق أمام الحاجز الذي منعه عن هز شباك البنك الأهلي وسموحة في الجولتين الأولى والثانية.وأطلق غزل المحلة 10 تسديدات، وصلت تصويبتين فقط تجاه المرمى، ونجح حارس الجونة في الدفاع عن مرماه، مقابل 11 للنادي الساحلي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/15/غزل-easy-resize-com2025_7_15_11_10.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 23T13:12: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T00:42:49+03:00", "datePublished" : "2025-08-23T13:12:00+03:00" }