أوشك نادي غزل المحلة، على الهبوط إلى دوري المحترفين بالموسم الماضي، قبل أن تتفق الأندية عقب اجتماعها مع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، على إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في المسابقة في النسخة الحالية من البطولة.

وأنهى غزل المحلة، مسابقة الدوري المصري الممتاز، محتلًا المركز التاسع والأخير، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، بعد أن حقق زعيم الفلاحين 23 نقطة.

كيف استعد غزل المحلة للموسم الحالي؟

ارتدى علاء عبد العال، ثوب المنقذ لنادي غزل المحلة، قبل انطلاق الموسم الجاري من الدوري المصري، ليقود المدرب المهمة الفنية لزعيم الفلاحين أملًا في تحقيق هدف الفريق في النسخة الحالية، تزامنًا مع إبرام التعاقد مع مجموعة كبيرة من الصفقات.

صفقات غزل المحلة

- أحمد فوزي (حارس مرمى) "عودة من الإعارة"

- أحمد شوشه (مدافع)

- أحمد العش (مدافع)

- محمد عبدالغني (مدافع)

- عبد الرحيم عموري (ظهير أيمن) "عودة من الإعارة"

- أحمد جمال (ظهير أيمن)

- مصطفى أوفا (ظهير أيسر)

- رحيم شوماري (ظهير أيسر)

- محمود بلبل (وسط ملعب)

- أحمد وحيد (وسط ملعب)

- رزق باشا (وسط ملعب)

- أحمد سعيد (وسط ملعب)

- يوسف العزب (وسط ملعب)

- محمد أرموشه (وسط ملعب)

- أشرف مجدي (وسط ملعب)

- ويليامز صنداي (جناح أيسر)

- عماد ميهوب (جناح أيسر)

- سعيدي كيبو (جناح أيمن)

- أحمد عتمان (جناح أيمن)

- عبد اللطيف جريندو (مهاجم)

- سولومون ألادي (مهاجم)

وخاض غزل المحلة مباريات ودية عديدة، قبل انطلاق الموسم، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

- غزل المحلة 2-1 بتروجيت

- غزل المحلة 3-0 اتحاد بسيون

- غزل المحلة 1-0 أورانج

- غزل المحلة 3-1 المصرية للاتصالات

- الزمالك 1-0 غزل المحلة

- غزل المحلة 1-1 أبو قير

كيف ظهر غزل المحلة؟

خاض فريق غزل المحلة، تحت قيادة علاء عبد العال، 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، نجح الفريق خلالهم في الحفاظ على شباكه نظيفة دون أن تعبر الكرة خط مرماه، إلا إنه في المقابل لم ينجح في التسجيل.

مواجهات غزل المحلة التي خاضها الفريق في الدوري المصري، كانت حصيلتها التعادل السلبي دون أهداف، حيث لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل وحافظ على نظافة شباكه.

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- غزل المحلة 0-0 سموحة

- الجونة 0-0 غزل المحلة

ماذا قدم غزل المحلة؟

أمام البنك الأهلي

ظهرت معاناة غزل المحلة على المستوى الهجومي بشكل واضح، إذ أطلق هجوم زعيم الفلاحين خلال مباراة البنك الأهلي 7 تسديدات، لم تعرف شباك المنافس أو قفازات حارسه.

وتوالت تسديدات غزل المحلة خارج إطار مرمى البنك الأهلي، في المقابل سدد الأخير 10 تصويبات، تمكن حارس زعيم الفلاحين من التصدي إلى 3 فرص خطيرة.

أمام سموحة

أطلق غزل المحلة 8 تسديدات أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، إلا أن التصويبات اختارت طريقها بعيدًا عن مرمى النادي السكندري، عدا واحدة وصلت إلى بين أحضان حارسه.

وأهدر محمد عبد اللطيف جريندو، لاعب غزل المحلة، ركلة جزاء تحصل عليها فريقه، حيث لم يسددها ببراعة ليهدر 3 نقاط كانت بالإمكان لزعيم الفلاحين.

وأظهر فريق غزل المحلة صلابته الدفاعية، وشكل حاجزًا أمام تسديدات سموحة التي وصلت إلى 9 تصويبات، عدا واحدة وصلت إلى حارس زعيم الفلاحين.

أمام الجونة

تصاعد الأداء الهجومي لنادي غزل المحلة أمام الجونة، إلا إنه لم يف بالغرض، إذ ظل الفريق أمام الحاجز الذي منعه عن هز شباك البنك الأهلي وسموحة في الجولتين الأولى والثانية.

وأطلق غزل المحلة 10 تسديدات، وصلت تصويبتين فقط تجاه المرمى، ونجح حارس الجونة في الدفاع عن مرماه، مقابل 11 للنادي الساحلي.