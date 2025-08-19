المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدفان في دقيقتين.. إثارة الثواني الأخيرة تعيد الحياة لمباراة البنك ضد كهرباء الإسماعيلية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:27 م 19/08/2025
كهرباء الإسماعيلية

تعادل مجنون في الجولة الثالثة

شهدت الدقيقتان الأخيرتان من مباراة البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، ضمن افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، إثارة استثنائية غابت عن مجريات اللقاء منذ بدايته.

المباراة، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد تبادل مذهل للأهداف في اللحظات الأخيرة.

دقيقتان من الجنون

كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، حتى خطف أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، هدفًا قاتلاً في الدقيقة 95، مشعلًا آمال فريقه في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

لكن كهرباء الإسماعيلية رد سريعًا في الدقيقة 97، عندما أحرز أحمد حمزاوي هدف التعادل بتسديدة حاسمة، ليحرم البنك الأهلي من النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة.

مسيرة الفريقين في الدوري

حافظ كهرباء الإسماعيلية على سجله دون هزيمة ثانية هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الجونة (1-0) وتعادله مع بتروجيت (2-2) في الجولة الثانية.

من جهته، واصل البنك الأهلي سلسلة تعادلاته، حيث سبق له التعادل السلبي مع غزل المحلة في الجولة الأولى، قبل خسارته أمام حرس الحدود (1-0) في الجولة الثانية.

ترتيب الفريقين

بهذا التعادل، يرفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يبقى البنك الأهلي في المركز الخامس عشر بنفس الرصيد، في انتظار تحسين الأداء في الجولات القادمة.

 

الدوري المصري ستاد القاهرة البنك الأهلي أسامة فيصل كهرباء الإسماعيلية البنك الاهلي ضد كهرباء الإسماعيلية أحمد حمزاوي الجولة الثالثة

