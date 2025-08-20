كشف الفلسطيني وسام أبو علي عن اقتناعه بخطوة الانضمام إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أن الأمر كان صعبًا بسبب الأهلي.

وانضم وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو قادمًا من الأهلي في صفقة بلغت 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار كإضافات.

وقال وسام في مؤتمر صحفي: "كنت مقتنعًا تمامًا بالانتقال إلى كولومبوس كرو، أنا من النوع الذي يُفضل الانضمام إلى ناد يتابعني جيدًا، ويدرك دوري في الفريق، ربما ليس لأنني لعبت مباراة جيدة واحدة في كأس العالم للأندية".

بسعادة غامرة.. الظهور الأول لوسام أبو علي في كولومبوس كرو (صور)

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان دائمًا أولويتي الأولى

وأضاف: "كولومبوس كرو كان دائمًا أولويتي الأولى، رغم أن الأمر كان صعبًا لأنني كنت في نادٍ جيد وكان النادي يريدني وكان سعيدًا بوجودي".

وأكمل: "سمعت أن المدرب ويلفريد نانسي هو أفضل مدرب في الدوري الأمريكي، لذا كان اتخاذ هذا القرار سهلا للغاية بالنسبة لي، وكما يرى الجميع، إنه أفضل فريق في الدوري، في رأيي على الأقل، لذا، نعم، كان الأمر جذابًا للغاية".

تمثيل فلسطين في أمريكا

تطرق وسام أبو علي للحديث عن سعادته بتمثيل فلسطين في الولايات المتحدة، قائلًا: "بصفتي مولودًا في الدنمارك، وجذوري فلسطينية، فأنا سعيد وفخور بذلك باللعب في المنتخب الوطني الفلسطيني، شرف كبير أن أمثل بلدي وشعبي هنا في أمريكا".

وتابع: "أن أكون وجهًا بارزًا ومعروفا في المنتخب الفلسطيني ولدى الناس هو، بالطبع، أمر أفخر به، وإذا استطعت أن أسعد الناس من خلال القيام بما أحبه أكثر شيء، وهو لعب كرة القدم، فهذا يكفيني".