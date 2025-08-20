المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
للموسم العاشر على التوالي.. أهداف عمرو السولية حاضرة في الدوري المصري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:01 م 20/08/2025
عمرو السولية

عمرو السولية

افتتح عمرو السولية أهدافه مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا، بعدما هز شباك إنبي في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن السولية من تسجيل الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 53، والتي شهدت تسديدة صاروخية لاعب الأهلي السابق من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك إنبي.

التسجيل بقميص 3 أندية

أضاف السولية هدف جديد إلى مسيرته الكروية في الدوري المصري، بقميص ناديه الثالث خلال مشواره في المسابقة المحلية.

وسبق ولعب السولية بقميص 3 أندية خلال مسيرته الكروية في الدوري المصري هم: الإسماعيلي، الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويعد هذا الهدف الذي سجله السولية في شباك إنبي هو رقم 39 في الدوري المصري.

السولية يفتتح أهدافه مع سيراميكا

الموسم العاشر على التوالي

بهدفه في شباك إنبي، استطاع السولية أن يسجل في بطولة الدوري المصري للموسم العاشر على التوالي.

وكان آخر موسم فشل السولية التسجيل فيه هو موسم 2015-2016، عندما لعب 10 مباريات مع النادي الأهلي في ذلك الموسم.

وسبق للاعب خط الوسط أن فشل في التسجيل في موسمين آخرين هما موسم 2008-2009 وموسم 2011-2012، إلا أن الأخير لم يكتمل.

السولية: "القاضية" أهم بطولاتي مع الأهلي

أهداف السولية في آخر 10 مواسم بالدوري

موسم 2016-2017: سجل هدف (لعب 22 مباراة)

موسم 2017-2018: سجل هدفين (لعب 30 مباراة)

موسم 2018-2019: سجل هدفين (لعب 27 مباراة)

موسم 2019-2020: سجل 7 أهداف (لعب 28 مباراة)

موسم 2020-2021: سجل هدفين (لعب 25 مباراة)

موسم 2021-2022: سجل هدف (لعب 17 مباراة)

موسم 2022-2023: سجل 4 أهداف (لعب 19 مباراة)

موسم 2023-2024: سجل 3 أهداف (لعب 10 مباريات)

موسم 2024-2025: سجل هدفين (لعب 18 مباراة)

موسم 2025-2026: سجل هدف (لعب 3 مباريات حتى الآن)

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
الدوري المصري إنبي سيراميكا كليوباترا عمرو السولية

أخبار تهمك

