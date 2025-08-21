المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ملف يلا كورة.. موقف ثنائي الأهلي.. الإسماعيلي يحتج.. واستبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:07 ص 21/08/2025
فريق الزمالك

من مران سابق للزمالك

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت، فضلًا عن احتجاج الإسماعيلي رسميًا على حكام مباراته الماضية ضد الاتحاد، إلى جانب جاهزية ثنائي الأهلي للمشاركة في الحصص التدريبية المقبلة.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة أمس الأربعاء..

جنازة والد الشناوي

شيع المئات من أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جنازة والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد أن وصل جثمانه إلى مسجد الإمام البخاري لإقامة صلاة الجنازة، بينما أعلن النادي في بيان رسمي تفاصيل العزاء.

بالصور.. جنازة والد محمد الشناوي

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي

الفوز الأول لسيراميكا

نجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول انتصار له في منافسات الدوري المصري هذا الموسم على حساب إنبي.

الفوز الأول.. سيراميكا يهزم إنبي

تعادل المحلة مع الجونة

في مباراة أخرى ضمن الجولة الثالثة بالدوري المصري، تعادل غزل المحلة دون أهداف أمام الجونة.

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة والمحلة

نقل مجاني لجماهير الزمالك

كشف الزمالك توفير حافلات لنقل مشجعيه من القاهرة إلى الإسماعيلية، مجانًا، حيث يلتقي مودرن سبورت على ملعب هيئة قناة السويس.

الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية

أول انتصار لبتروجيت

مثل سيراميكا كليوباترا، أدرك بتروجيت أول 3 نقاط له في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بالتفوق على وادي دجلة.

بتروجيت يقتنص الفوز الأول أمام دجلة

جاهزية ثنائي الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن آخر تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية، على خلفية اقترابهما من العودة إلى المشاركة في المباريات.

موقف إمام عاشور ومروان عطية من تدريبات الأهلي

سحب أرض الزمالك

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تطورات قضية أرض 6 أكتوبر والتي تم سحبها من القلعة البيضاء.

ماذا قال مستشار الزمالك عن قضية أرض 6 أكتوبر؟

سبب غياب حمدان عن بتروجيت

غاب الفلسطيني حامد حمدان عن المشاركة مع بتروجيت للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم، وسط ارتباطه بالزمالك.

هدف الزمالك.. لماذا يغيب حمدان عن مباريات بتروجيت؟

8 غيابات في قائمة الزمالك

تأكد غياب 8 لاعبين عن قائمة نادي الزمالك أمام مودرن سبورت، بحسب ما كشفت مصادر خاصة ليلا كورة.

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

أسباب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

الإسماعيلي يحتج

أعلن النادي الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي ضد حكام مباراته الأخيرة أمام الاتحاد.

بيان الإسماعيلي ضد حكام مباراة الاتحاد

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

