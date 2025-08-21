المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات اليوم.. الزمالك ومودرن.. ومنتخب مصر يستكمل مشوار "أفرو باسكت"

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:00 ص 21/08/2025
الزمالك

الزمالك

تقام اليوم الخميس عدة مباريات في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم وكرة السلة، على مستوى الأندية والمنتخبات.

ويواصل الزمالك مشواره في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة.

صباحك أوروبي.. رحيل جديد عن تشيلسي

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني في الدور ربع النهائي لبطولة "أفرو باسكت" لكرة السلة.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء - أون سبورت 1.

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء - أون سبورت 1.

سموحة × زد - 9 مساء - أون سبورت 2.

أفرو باسكت

مصر × الكاميرون - 6 مساء - بي إن سبورت 9 HD.

أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء - بي إن سبورت 9 HD.

طالع مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك الدوري المصري مباريات اليوم

التعليقات

