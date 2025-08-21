تقام اليوم الخميس عدة مباريات في مختلف الرياضات وعلى رأسها كرة القدم وكرة السلة، على مستوى الأندية والمنتخبات.

ويواصل الزمالك مشواره في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني في الدور ربع النهائي لبطولة "أفرو باسكت" لكرة السلة.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود - 6 مساء - أون سبورت 1.

مودرن سبورت × الزمالك - 9 مساء - أون سبورت 1.

سموحة × زد - 9 مساء - أون سبورت 2.

أفرو باسكت

مصر × الكاميرون - 6 مساء - بي إن سبورت 9 HD.

أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء - بي إن سبورت 9 HD.

