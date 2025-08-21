المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الزمالك المتوقع.. عودة شيكو بانزا.. وخوان ألفينا أساسيًا أمام مودرن سبورت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:13 ص 21/08/2025
خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

جانب من لقاء الزمالك والمقاولون العرب

استقر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مودرن سبورت في لقاء سيقام مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري نسخة موسم 2025–2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت على ملعب "هيئة قناة السويس" في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الثالث.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك عودة الجناح الأنجولي شيكو بانزا للظهور أساسيًا، بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد المقاولون العرب، والذي أُقيم مساء السبت، وانتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وكان شيكو بانزا قد خاض أولى مبارياته الرسمية مع فريق الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، وانتهت لصالح "الفارس الأبيض" بنتيجة 2–0.

كما من المتوقع أن يتم الدفع بالجناح البرازيلي خوان ألفينا، والذي كان قد شارك بديلاً في لقاء المقاولون العرب، ليدعم الجانب الهجومي بجانب الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، والأنجولي شيكو بانزا.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

نتائج الزمالك ومودرن سبورت

افتتح فريق الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2–0، ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

في المقابل، حقق فريق مودرن سبورت تعادلاً في الجولة الأولى مع الأهلي بنتيجة 2–2، ثم فاز خارج الأرض على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة 2–1.

غيابات الزمالك عن لقاء مودرن سبورت

شهدت قائمة فريق الزمالك غياب 8 لاعبين، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت تشكيل الزمالك المتوقع

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

