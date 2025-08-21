شهدت الفترة الماضية أزمة داخل أروقة نادي الزمالك، على خلفية قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة للقلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر، والتي كان من المقرر أن يُقيم عليها الفرع الثاني.

وقامت وزارة الإسكان بإعلان أسباب قرارها بشأن سحب قطعة الأرض، نظرًا لعدم جدية نادي الزمالك في تنفيذ المشروع المتفق عليه.

طالع بيان وزارة الإسكان بالكامل في الرابط التالي.

في المقابل، رد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بأن النادي حصل على أكثر من 500 مليون جنيه استثمارات من وراء أرض مدينة 6 أكتوبر.

طالع تصريحاته بالكامل في الرابط التالي.

وبعرض أرض نادي الزمالك في آخر 10 سنوات عبر الأقمار الصناعية "Google Earth"، سنجد أن الأرض لم يطرأ عليها جديد، وهو الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تقرر سحب الأرض بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة حاسمة مع وزير الإسكان، اليوم الخميس، من أجل الوصول إلى حل لأزمة قرار سحب الأرض.

لمشاهدة الألبوم حول حالة أرض نادي الزمالك على مدار 10 سنوات، اضغط هنا.. أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.