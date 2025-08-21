يلتقي فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الزمالك إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، فيما يدخل مودرن سبورت اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعدما جمع أربع نقاط من أول جولتين.

وتُعد المواجهة اختباراً صعباً للفريقين، خاصة أن الزمالك يبحث عن مصالحة جماهيره، بينما يأمل مودرن في مواصلة انطلاقته القوية وتأكيد أنه منافس قادر على إزعاج الكبار هذا الموسم.