كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي، لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، عن معاناته من أزمة مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة من حياته قبل وفاته المفاجئة.

وتوفي أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 39 عامًا داخل منزله، بعد سلسلة من الأزمات والمشكلات التي واجهها في مسيرته الحياتية.

وقالت زوجته في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "رزاق كان يصر دائمًا أن الزمالك مدين له، لقد عاش مفلسًا لفترة طويلة، وكنت أنا من أتحمل المصاريف لدعمه، لكنه كان قويًا جدًا رغم كل ما مر به."

وأضافت: "لا أعرف لماذا لم يحصل على مستحقاته من الزمالك، لكنه حاول قدر استطاعته. للأسف، شقيقته توفيت يوم 1 أغسطس بعد معاناة مع المرض، ثم رحل هو يوم 19 من نفس الشهر."