كلام فى الكورة
الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي لـ 3 أشهر بعد شكوى الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:14 م 21/08/2025
مصطفى يونس

مصطفى يونس نجم الأهلي السابق

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي "الأهلي".

مصطفى يونس يتعهد بإزالة المحتوى المسئ لمجلس إدارة الأهلي

وكان مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وأقر مصطفى يونس بوجود بعض الإتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسئ.

تفاصيل شكوى الأهلي ضد مصطفى يونس

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه "مصطفى يونس".

"إساءات للنادي والمجلس".. الأهلي يحيل مصطفى يونس للتحقيق

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي مصطفى يونس الأعلى للإعلام

أخبار تهمك

التعليقات

