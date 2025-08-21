المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السحر البرازيلي بدأ.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك أمام مودرن

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:20 م 21/08/2025
خوان ألفينا بيزيرا

خوان ألفينا لاعب الزمالك

افتتح الجناح البرازيلي خوان ألفينا، سجله التهديفي مع نادي الزمالك، بعدما أحرز هدف التقدم للفريق الأبيض، في مواجهة مودرن سبورت، المقامة على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

ويحل الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

السعيد يصنع وألفينا يسجل هدف تقدم الزمالك أمام مودرن

وخطف الفريق الأبيض هدف التقدم، في الدقيقة 12، بأقدام خوان ألفينا من صناعة عبد الله السعيد.

وجاء هدف الزمالك بعد تمريرة متقنة من عبد الله السعيد، كسر بها مصيدة التسلل، ليراوغ خوان ألفينا الظهير محمد دسوقي بمهارة، ثم سدد كرة قويبة بقدمه اليسرى عجز الحارس محمد أبو جبل عن التصدي لها.

وكان خوان ألفينا قد شارك لأول مرة بقميص الزمالك، كبديل في مواجهة المقاولون العرب الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

خطف الأنظار بمراوغاته.. ماذا قدم خوان ألفينا في 32 دقيقة أمام المقاولون؟

وانضم الجناح البرازيلي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فريق أولكساندريا الأوكراني.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مودرن سبورت خوان ألفينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521008/السحر-البرازيلي-بدأ-ألفينا-يفتتح-التسجيل-للزمالك-أمام-مودرن", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"السحر البرازيلي بدأ.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك أمام مودرن", "alternativeHeadline":"خوان ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول أمام مودرن سبورت", "description": "افتتح الجناح البرازيلي خوان ألفينا، سجله التهديفي مع نادي الزمالك، بعدما أحرز هدف التقدم للفريق الأبيض، في مواجهة مودرن سبورت، المقامة على أرضية استاد هيئة قناة السويس. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/ألفينا2025_8_16_23_46.webp", "keywords": "الزمالك,خوان ألفينا,مودرن سبورت", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521008/السحر-البرازيلي-بدأ-ألفينا-يفتتح-التسجيل-للزمالك-أمام-مودرن", "articleBody": "افتتح الجناح البرازيلي خوان ألفينا، سجله التهديفي مع نادي الزمالك، بعدما أحرز هدف التقدم للفريق الأبيض، في مواجهة مودرن سبورت، المقامة على أرضية استاد هيئة قناة السويس.ويحل الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.السعيد يصنع&nbsp;وألفينا يسجل هدف تقدم الزمالك أمام مودرنوخطف الفريق الأبيض هدف التقدم، في الدقيقة 12، بأقدام خوان ألفينا من صناعة عبد الله السعيد.وجاء هدف الزمالك بعد تمريرة متقنة من عبد الله السعيد، كسر بها مصيدة التسلل، ليراوغ خوان ألفينا الظهير محمد دسوقي بمهارة، ثم سدد كرة قويبة بقدمه اليسرى عجز الحارس محمد أبو جبل عن التصدي لها.وكان خوان ألفينا قد شارك لأول مرة بقميص الزمالك، كبديل في مواجهة المقاولون العرب الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.خطف الأنظار بمراوغاته.. ماذا قدم خوان ألفينا في 32 دقيقة أمام المقاولون؟وانضم الجناح البرازيلي&nbsp;لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فريق أولكساندريا الأوكراني.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/ألفينا2025_8_16_23_46.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T21:20: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T21:35:52+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T21:20:00+03:00" }