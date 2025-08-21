افتتح الجناح البرازيلي خوان ألفينا، سجله التهديفي مع نادي الزمالك، بعدما أحرز هدف التقدم للفريق الأبيض، في مواجهة مودرن سبورت، المقامة على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

ويحل الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

السعيد يصنع وألفينا يسجل هدف تقدم الزمالك أمام مودرن

وخطف الفريق الأبيض هدف التقدم، في الدقيقة 12، بأقدام خوان ألفينا من صناعة عبد الله السعيد.

وجاء هدف الزمالك بعد تمريرة متقنة من عبد الله السعيد، كسر بها مصيدة التسلل، ليراوغ خوان ألفينا الظهير محمد دسوقي بمهارة، ثم سدد كرة قويبة بقدمه اليسرى عجز الحارس محمد أبو جبل عن التصدي لها.

وكان خوان ألفينا قد شارك لأول مرة بقميص الزمالك، كبديل في مواجهة المقاولون العرب الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانضم الجناح البرازيلي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فريق أولكساندريا الأوكراني.