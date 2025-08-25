المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
استعدادًا لمواجهة المحلة.. الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:12 م 22/08/2025
الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد الشناوي كان قد استقبل العزاء في وفاة والده، أول أمس الأربعاء، بمسقط رأسه في كفر الشيخ، الذي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على طريق الواحات.

محمد الشناوي يتدرب منفردًا في الأهلي رغم الراحة السلبية

محمد الشناوي في تدريبات الأهلي

وظهر محمد الشناوي، في تدريبات الأهلي الجماعية، على هامش المران الصباحي للفريق، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني.

حيث إن الرسمي الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك"، نشر صورة لقائد الفريق محمد الشناوي، من المران الصباحي للمارد الأحمر، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

وكان محمد الشناوي قد تدرب بشكل منفرد في التتش أمس الخميس، فيما حصل على إذن عن عدم التواجد، يوم الأربعاء، لوفاة والده بعد حادث السير الأليم.

بحضور سامي قمصان وطارق سليمان.. جنازة والد محمد الشناوي حارس الأهلي (صور)

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق غزل المحلة، في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

فيما حصل الأهلي على راحة من المباريات في الجولة الحالية "الثالثة" من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي انطلقت  الثلاثاء الماضي وانتهت مساء أمس الخميس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمد الشناوي والد محمد الشناوي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

