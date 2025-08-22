حرص محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الذهاب إلى ملعب التتش، والتدرب منفردًا، بالتزامن مع حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات.

محمد الشناوي كان قد استقبل العزاء في وفاة والده، أمس الأربعاء، بمسقط رأسه في كفر الشيخ، الذي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على طريق الواحات.

تدريبات محمد الشناوي

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة، إن محمد الشناوي ذهب وتدرب في ملعب التتش، اليوم الخميس، بعدما عاد إلى القاهرة في الساعات الماضية.

تدرب محمد الشناوي بشكل منفرد، تزامن مع حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، قبل مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

أضاف المصدر أن محمد الشناوي سيتواجد بصورة طبيعية في المران الجماعي للأهلي، غدًا الجمعة، لاستئناف الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة.

وحصل الأهلي على راحة من المباريات في الجولة الحالية "الثالثة" من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي انطلقت أول أمس الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس.

فيما يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق غزل المحلة، في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.