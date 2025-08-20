المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بحضور سامي قمصان وطارق سليمان.. جنازة والد محمد الشناوي حارس الأهلي (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:06 م 20/08/2025
شيع المئات من أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بعد أن وصل جثمانه إلى مسجد الإمام البخاري لإقامة صلاة الجنازة.

وتوفي والد الشناوي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على طريق الواحات، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يُنقل إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.

وحرص الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على حمل نعش والده الحاج السيد الشناوي، في طريقه إلى مثواه الأخير.

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد الشناوي

وتقدم الجنازة عدد من الشخصيات الرياضية أبرزهم سامي قمصان وطارق سليمان.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة عزاء والد محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم، والذي توفى مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث سير.

وسيقام عزاء والد الشناوي مساء اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بمدينة الحامل بمحافظة كفر الشيخ.

للاطلاع على لقطات من جنازة والد محمد الشناوي تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد الشناوي جنازة والد محمد الشناوي

