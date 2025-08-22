خطف عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف الفريق المصري، هذا الصيف، بعد مرور أول ثلاث جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

أسدل الستار على الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت بصمة جديدة من عمر الساعي، الذي منح فريقه نقطة التعادل الثمينة في مواجهة بيراميدز.

عمر الساعي.. 39 دقيقة تُعيد اكتشاف موهبة أهلاوية ضائعة

معارو ثلاثي القمة في الدوري

كعادة ثلاثي القمة، يخرج من صفوفهم مجموعة لاعبين على سبيل الإعارة لأندية الدوري المصري المختلفة، يأتي في مقدمتهم النادي الأهلي، الذي أعار 7 لاعبين، 5 منهم في الدوري المحلي.

بينما نادي الزمالك، خرج من صفوفه 4 لاعبين على سبيل الإعارة إلى أندية مصرية، بالإضافة إلى إعارة واحدة للدوري السعودي، وبنفس العدد (4) أعارهم بيراميدز لأندية محلية، هذا الموسم.

معارو الأهلي

البداية مع معارين الأهلي، حيث إن عمر الساعي هو أكثر من خطف الأضواء، بعدما سجل هدفين خلال 39 دقيقة لعب في 3 مباريات، بينما جاءت أرقام بقية المعارين كما يلي:

محمد سمير (بتروجيت): شارك 3 مباريات بديلًا ولم يسهم.

أحمد كباكا (زد): شارك بديلًا في مباراة واحدة ولم يسهم.

محمد الضاوي كريستو (النجم الساحلي): لعب 3 مباريات ولم يسهم.

كريم الدبيس (سيراميكا كليوباترا): لم يشارك.

مصطفى مخلوف (مودرن سبورت): لم يشارك.

رضا سليم (الجيش الملكي): الموسم لم يبدأ في المغرب.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

معارو الزمالك

بينما لم تأت أرقام معاري الزمالك على النحو المنتظر، حيث إن الأمر تباين ما بين ضعف التأثير والفعالية أو عدم المشاركة، وجاءت الأرقام كما يلي:

محمد عاطف (طلائع الجيش): شارك 3 مباريات ولم يسهم.

حسام أشرف (سموحة): شارك 3 مباريات بديلًا ولم يسهم.

أحمد محمود (الاتحاد السكندري): لم يشارك.

مصطفى الزناري (البنك الأهلي): لم يشارك.

أحمد الجفالي (أبها): الموسم لم يبدأ في السعودية.

3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه بـ 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)

معارو بيراميدز

وأخيرًا، يأتي بيراميدز بـ 4 معارين مع 3 أندية أخرى في الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، لم تكن مشاركاتهم مؤثرة حتى الآن، حيث إن بعضهم شارك دون مساهمة تهديفية، وجاءت أرقامهم كما يلي:

محمود صابر (زد): شارك مباراة واحدة ولم يسهم.

عماد ميهوب (غزل المحلة): شارك مرتين بديلًا، ولم يسهم.

أحمد فوزي (سموحة): شارك 3 مباريات أساسيًا.

أحمد ميهوب (سموحة): لم يشارك.

ولا يزال الموسم مر عليه 3 جولات فقط، ومن الطبيعي ألا يتم الحكم مبكرًا، سواء على الظهور بمستوى لافت أو حتى الدخول والمشاركة بالتدريج، خاصة وأن الاستمرارية هو عادة معدل القياس المنطقي للاعبين في بطولة الدوري.