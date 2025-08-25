المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اللائحة التنفيذية ترسم خارطة الطريق.. يلا كورة يكشف خطة الأهلي لانتخابات مجلسه الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:23 م 22/08/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي - صورة أرشيفية

يتنظر النادي الأهلي إعلان وزارة الشباب والرياضة للائحة التنفيذية لتعديلات قانون الرياضة لإعلان خارطة الطريق لمجلس إدارة جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء قانون الرياضة الجديد بعد التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

وقال مصدر مطلع بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن ناديه ينتظر صدور اللائحة التنفيذية يوم الأحد للإعلان عن خارطة طريق المرحلة الإنتقالية للنادي.

وأضاف :"علمنا أن اللائحة التنفيذية تلزم تحديد موعد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تحت مسمي اجتماع خاص".

وأكمل :"الاجتماع الخاص يشترط حضور لا يقل عن ٥ آلاف عضو لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي لتوافق تعديلات قانون الرياضة الجديد وهو شرط إجباري للأندية الني تمتلك لائحة خاصة بها بعد تعديل القانون".

وكشف :"الأهلي من جانبه استعد وشكل لجنة قانونية لمراجعة تعديلات قانون الرياضة والمواد المعدلة والمستحدثة ولائحة النادي لتعديل الأخيرة لتوافق مع مواد القانون وهو ما أوشك على النهاية".

وأردف "وجه محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة لاجتماع مجلس إدارة يوم الاربعاء لتحديد موعد الدعوة للاجتماع الخاص والذي علي الأرجح سيكون في الأسبوع الثاني أو الثالث من سبتمبر المقبل".

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة، وزارة الشباب والرياضة تعمم على المديريات الترتيبات التنفيذية، وبدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد".

وأوضح البيان أن الترتيبات تتضمن إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة، استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها، واستمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية".

No description available.

الأهلي الدوري المصري مجلس إدارة الأهلي قانون الرياضة

