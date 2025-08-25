المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:47 م 22/08/2025
الأهلي وغزل المحلة

مباراة سابقة بين الأهلي وغزل المحلة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المحلة من جديد، من أجل ملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

استعدادًا لمواجهة المحلة.. الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي (صور)

الأهلي يعود إلى المحلة

بعدما أسفرت قرعة الموسم الماضي، عن إقامة مباراة غزل المحلة ضد الأهلي في القاهرة، لم يلتقي الفريقين سوى مرة واحدة بالدور الأول، وحسمها المارد الأحمر بالفوز (1-0).

لتتأجل عودة الأهلي إلى المحلة، منذ الزيارة الأخيرة في ديسمبر 2022، حيث يظهر المارد الأحمر مرة أخرى على ملعب الغزل، بعد 992 يومًا، من المباراة الأخيرة بين الفريقين خارج القاهرة.

محمد الشناوي يتدرب منفردًا في الأهلي رغم الراحة السلبية

هيمنة الأهلي

على مدار آخر 15 سنة، لعب الأهلي ضد غزل المحلة، خارج القاهرة، وكان له النصيب الأكبر من الانتصارات، لكن صاحب الضيافة كان ندًا قويًا في نصفها.

حيث إن الأهلي عندما واجه غزل المحلة، في آخر 10 مباريات، استطاع الفوز في 5 منها، وكانت النتائج التي انتصر بها المارد الأحمر على النحو التالي:

موسم 22-23: 2-0.
موسم 21-22: 3-2.
موسم 12-13: 1-0.
موسم 11-12: 2-0.
موسم 07-08: 1-0.

ودائمًا ما تشهد مباريات غزل المحلة ضد الأهلي، التي تقام على ملعب زعيم الفلاحين (الطرف الأول في المباراة)، ندية وتنافسية كبيرة، وهو ما ينعكس على نتائج معظمها التي تنتهي بفارق هدف وحيد.

أشعة قبل مباراة بيراميدز.. "يلا كورة" يكشف خطة تعامل الأهلي مع إصابة إمام عاشور

فيما نجح غزل المحلة أن يحقق الانتصار مرتين من آخر مباريات أمام الأهلي على ملعبه، بنتيجة (1-0) في موسم 20-21، وبنتيجة (2-0) في موسم 09-10.

بينما في 3 مباريات أخرى جمعت بين غزل المحلة ضد الأهلي، انتهت بالتعادل، واحدة دون أهداف، بينما في مناسبتين تأخر المارد الأحمر في النتيجة بهدف، وتمكن من إدراك التعادل قبل صافرة النهاية، وإحدى هاتين المباراتين، سجل هدف التعادل (محمود تريزيجيه)، والتي ترجع إلى موسم 13-14، وتحديد في مايو 2014.

ويدخل الأهلي بـ 4 نقاط في رصيده مباراة غزل المحلة المقبلة، قادمًا من راحة سلبية بالجولة الثالثة، باحثًا عن مواصلة الانتصارات مع الإسباني خوسيه ريبيرو، بينما صاحب الأرض والضيافة، يملك 3 نقاط من 3 تعادلات حتى الآن.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز

