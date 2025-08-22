المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
والد ياسين مرعي يكشف موقف "مدافع الأهلي" من مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:20 م 22/08/2025
ياسين مرعي

ياسين مرعي مدافع الأهلي

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد ياسين مرعي مدافع النادي الأهلي عن آخر تطورات حالة اللاعب وموقفه من المواجهتين المقبلتين ضد غزل المحلة وبيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا 

بينما ستقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من الدوري.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة من هنا

وقال مرعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "ياسين مرعي بخير وكان تعرض لشد بسيط في العضلة ولكن الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف: "من المحتمل أن يلحق ياسين مرعي بمواجهة بيراميدز، ولكن مباراة غزل المحلة المقبلة سيكون الأمر صعب جدًا".

وأكمل: "سعيد جدًا بوجود ياسين مرعي في الأهلي وهو يقدم أداءً جيدًا، وهو مرتاح نفسيا في الأهلي، ولديه أهدافا يسعى لتحقيقها".

وعن اهتمام منتخب مصر بضم ياسين مرعي في المعسكر المقبل، قال والد اللاعب: "سعيد جدًا بذلك، والانضمام للمنتخب هو أحد الأهداف التي يعمل عليها ياسين مرعي، وهدفه اللعب في كأس العالم 2026".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الأهلي منتخب مصر غزل المحلة مباريات الأهلي ياسين مرعي

