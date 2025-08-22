كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد ياسين مرعي مدافع النادي الأهلي عن آخر تطورات حالة اللاعب وموقفه من المواجهتين المقبلتين ضد غزل المحلة وبيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

بينما ستقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال مرعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "ياسين مرعي بخير وكان تعرض لشد بسيط في العضلة ولكن الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف: "من المحتمل أن يلحق ياسين مرعي بمواجهة بيراميدز، ولكن مباراة غزل المحلة المقبلة سيكون الأمر صعب جدًا".

وأكمل: "سعيد جدًا بوجود ياسين مرعي في الأهلي وهو يقدم أداءً جيدًا، وهو مرتاح نفسيا في الأهلي، ولديه أهدافا يسعى لتحقيقها".

وعن اهتمام منتخب مصر بضم ياسين مرعي في المعسكر المقبل، قال والد اللاعب: "سعيد جدًا بذلك، والانضمام للمنتخب هو أحد الأهداف التي يعمل عليها ياسين مرعي، وهدفه اللعب في كأس العالم 2026".

