كلام فى الكورة
شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:03 ص 24/08/2025
محمود عبد الرازق شيكابالا

شيكابالا نجم الزمالك السابق

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأبيض، في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، متطرقًا للتعليق على مستوى الثنائي الجديد خوان ألفينا وشيكو بانزا، بالإضافة لتأثير تغيير مركز عبد الله السعيد على مستوى الفريق الأبيض.

شيكابالا: نحتاج لظهير أيمن وجناح أيسر

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "الموسم الماضي كان ينقصنا عدة لاعبين، دعمنا صفوفنا بأكثر من صفقة، لكن نحتاج لتدعيمات آخرى في يناير، نحتاج لضم ظهير أيمن من أجل إراحة عمر جابر".

شيكابالا يشكر جماهير الزمالك: أنتم سر قوة الفريق

وتابع: "الجناح الأيسر قمنا بضم شيكو بانزا، كان من الممكن الإبقاء على مصطفى شلبي، لأنه يوجد نقص بهذا المركز".

شيكابالا يدافع عن مصطفى شلبي

وأوضح: "تصريحات رئيس إنبي عن شلبي أن رغبته كانت الانتقال للأهلي، أثرت على علاقته بجماهير الزمالك، هو لاعب جيد جدًا، ولم يخرج 10% من مستواه مع الزمالك، كان يحتاج لتعامل نفسي معين، وسيتألق مع البنك الأهلي".

وواصل: "خوان ألفينا لاعب جامد جدًا وإمكانياته عالية، لكن كان يجب ضم لاعبان في هذا المركز بعد رحيلي ورحيل زيزو".

وزاد: "شيكو بانزا ضغط نفسه لكن الكرة لم تساعده أيضًا في أول مباراة، ولكن لا يزال لديه الكثير".

والد خوان ألفينا يكشف لـ "يلا كورة" سر احتفال نجله بهدفه الأول مع الزمالك

شيكابالا: فيريرا يحتاج للوقت.. وأريد أن يعود الزمالك لدوري الأبطال

وأكمل: "يانيك فيريرا يحتاج للوقت، لكنه ظلم عبد الله السعيد في أول مباراتين، لأنه لا يلعب في الرقم 10 بهذا العمر، عندما لعب في مكانه المباراة الماضية قدم شيئًا مختلفًا، هو السبب في خروج الكرة بسهولة، لكن لا يجب أن يلعب وظهره لمرمى المنافسين".

وأتم: "إذا احتل الزمالك المركز الثاني بنهاية الموسم سأكون سعيدًا، نحن نبني فريقًا، لست مطالبًا بالحصول على كل البطولات، أريد العودة لدوري أبطال أفريقيا في البداية".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك شيكابالا عبد الله السعيد

أخبار تهمك

