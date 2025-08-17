شيكابالا يشكر جماهير الزمالك: أنتم سر قوة الفريق

وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، رسالة شكر خاصة إلى جماهير النادي بعد حضورهم المميز في مباراة الفريق الأخيرة على استاد القاهرة، رغم النتيجة السلبية التي خرج بها الفريق.

وقال شيكابالا عبر حساباته الرسمية: "أشكر جمهور الزمالك العظيم على تعبكم ودعمكم للفريق بالأمس، والتبلوهات والشكل الرائع الذي زين استاد القاهرة. رغم النتيجة، وجودكم ووقفتكم خلف الفريق هو السبيل الوحيد إن الزمالك يرجع لمساره الطبيعي".

وأضاف قائد الزمالك: "خليكم دايمًا معانا، وبمساندتكم الزمالك بيرجع أقوى. نحن في انتظاركم في المباراة القادمة، ونحن دائمًا نؤمن بالانتصار بوجودكم".

ويستعد الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري وسط دعم جماهيري يراه شيكابالا السلاح الأقوى لعودة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثانية من الدوري المصري، على أرضية استاد القاهرة.