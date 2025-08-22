المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
والد خوان ألفينا يكشف لـ "يلا كورة" سر احتفال نجله بهدفه الأول مع الزمالك

هند عواد

كتب - هند عواد

07:37 م 22/08/2025
خوان ألفينا

البرازيلي خوان ألفينا

كشف دي بيزيرا، والد البرازيلي خوان ألفينا، لاعب نادي الزمالك الجديد، عن السر وراء احتفال نجله المميز بعد تسجيل هدفه في مرمى مودرن سبورت، خلال مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري، التي انتهت بفوز الزمالك 2-1 مساء أمس.

سر إشارة خوان ألفينا

وفي تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، قال والد ألفينا: "ابني سعيد جدًا باللعب في مصر وفي نادٍ كبير مثل الزمالك".

جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

وأضاف: "خوان يحب جماهير الزمالك وطريقتهم في التشجيع، التي تحفز الفريق بقوة، أما عن إشارته باليد، فهي تعبر عن حرف (M)، وهو أول حرف من اسم ابنته (ماريا) التي لم تولد بعد".

وكان خوان ألفينا قد أثار إعجاب الجماهير بحماسه بعد تسجيل هدفه الأول بقميص الزمالك، حيث خلع قميصه وتوجه لمدرجات الجماهير للاحتفال معهم، في لقطة حظيت بتفاعل كبير من الجماهير.

الزمالك يسعى لتصدر الدوري

بالفوز على مودرن سبورت رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري البورسعيدي، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

جدول ترتيب هدافي الدروي المصري من هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة المقبلة، في مباراة يسعى من خلالها لمواصلة الانتصارات والضغط على القمة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري هدف جماهير ماريا خوان ألفينا احتفال مودرن سبورت

