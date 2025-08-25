أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وغزل المحلة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير، يوم الإثنين 25 أغسطس، في تمام السادسة مساءً.

أمين عمر يقود لقاء الأهلي وغزل المحلة.. وطارق مجدي على "VAR"

وسيتولى أمين عمر مهمة إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة، ويعاونه المساعد الأول سمير جمال، والمساعد الثاني أحمد توفيق طلب، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة، الحكم طارق مجدي، ومساعده يوسف البساطي.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر، والذي أدار مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر

وطالب بيراميدز باستبعاد أمين عمر من إدارة أي مباراة للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي، لكثرة مواقفه السلبية مع النادي.

محمد الغازي حكمًا لمباراة بيراميدز ومودرن سبورت

كما كشفت لجنة الحكام عن تعيين محمد الغازي حكمًا لمباراة بيراميدز ضد مودرن سبورت.

وسيعاونه كلا من: محمد مجدي سليمان ومحمود دين كمساعدين، وجلال أحمد حكمًا رابعًا، بينما يتواجد محمد علي الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو، برفقة محمد عبد العليم.