يلا كورة يكشف تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة لحسن حمدي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:30 م 24/08/2025 تعديل في 25/08/2025
حسن حمدي

حسن حمدي رئيس الأهلي السابق

خضع حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إلى المزيد من الفحوصات الطبية، وذلك عقب وصوله إلى القاهرة.

وتعرض رئيس الأهلي السابق، لوعكة صحية بشكل مفاجئ خلال تواجده رفقة أسرته في إجازة، وهو ما استوجب نقله إلى القاهرة لخضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية.

فأل خير للأحمر والسماوي لا يعرف الانتصار بحضوره.. ماذا يفعل الأهلي وغزل المحلة مع صافرة أمين عمر؟

وعكة صحية لحسن حمدي

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" تعرض حسن حمدي لوعكة صحية طارئة أثناء قضاء إجازة برفقة أسرته في الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر ذاته، قائلًا: "تم نقل حسن حمدي على الفور إلى إحدى المستشفيات في الكيلو 135 بالساحل الشمالي مساء أمس وتم التعامل مع الأمر بعد ارتفاع في ضغط الدم".

وأوضح: "حسن حمدي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة بعد الوعكة الصحية المفاجئة".

دفاع صلب وهجوم لا يعرف طريق المرمى.. كيف ظهر غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي في الدوري؟

الخطيب يطمئن على حسن حمدي

وذكر المصدر ذاته، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى بعض أصدقاء حسن حمدي تواصلوا مع أسرة حسن حمدي، خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان عليه تمهيدًا لزيارته.

الدوري المصري النادي الأهلي حسن حمدي

