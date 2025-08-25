المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فأل خير للأحمر والسماوي لا يعرف الانتصار بحضوره.. ماذا يفعل الأهلي وغزل المحلة مع صافرة أمين عمر؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:50 م 24/08/2025
أمين عمر

الحكم أمين عمر

أسندت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة، مهمة إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة، للحكم الدولي أمين عمر، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

أرقام الأهلي وغزل المحلة مع صافرة أمين عمر

ويعرف أمين عمر الفريقين جيدًا، حيث سبق له إدارة 27 مباراة للنادي الأهلي، كثالث أكثر الأندية التي كان حكمًا لمبارياتها، خلف الزمالك والإسماعيلي.

وكان أمين عمر بمثابة فأل خير للفريق الأحمر في السنوات الماضية، حيث حقق الفريق الأحمر 19 انتصارًا مقابل 6 تعادلات وهزيمتين فقط في المباريات التي قادها تحكيميًا، كثاني أكثر الأندية فوزًا بحضوره بعد الزمالك.

4 مؤشرات من البروفات.. كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)

وأدار أمين عمر مباراتين نهائيتين من قبل للفريق الأحمر، توج فيهما الأهلي بلقبي كأس مصر وكأس السوبر المصري، على حساب بيراميدز والزمالك.

وفي المقابل تولى أمين عمر إدارة 5 مباريات فقط لفريق غزل المحلة، ولم ينجح خلالها النادي صاحب الزي السماوي في تحقيق أي انتصار.

وتعادل غزل المحلة في مباراتين، بينما خسر 3 آخرين تحت قيادة أمين عمر، كان آخرها في الموسم الماضي ضد طلائع الجيش بنتيجة 3-2، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء على المحلة بسبب لمسة يد.

بطاقات حمراء بالجملة وشكوى بيراميدز.. ماذا قدم أمين عمر في الدوري المصري؟

وأدار أمين عمر مباراتين هذا الموسم، في الدوري المصري الممتاز، جمعت الأولى المصري مع الاتحاد السكندري، والثانية بين بيراميدز والإسماعيلي.

وأشهر أمين عمر 10 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى 5 بطاقات حمراء للاعبين والأجهزة الفنية أيضًا.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم أمين عمر، بسبب قراراته خلال مواجهة الإسماعيلي، والتي شهدت طرد بلاتي توريه والمدرب كرونسلاف يورتشيتش.

"طالب باستبعاده من مبارياته".. بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر

وطالب بيراميدز بإبعاد أمين عمر عن مبارياته، وعدم إدارته لأي مباراة للفريق خلال الموسم الحالي.

وغاب أمين عمر عن التواجد كحكم ساحة في الجولة الثانية، لكنه ظهر كحكم لتقنية الفيديو، بمواجهة وادي دجلة ضد بتروجيت.

في غياب الأهلي ومعروف وظهور مختلف لأمين عمر.. حصاد الجولة الثالثة للدوري

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساءً، على ملعب الأخير. 

الأهلي غزل المحلة أمين عمر

