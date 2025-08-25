استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الأهلي، على القائمة التي ستسافر إلى المحلة لخوض مباراة غزل المحلة في الدوري.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين، أمام المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، عمر كمال، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

ويغيب عن القائمة كلا من: "ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد الله، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، محمد شكري، محمد سيحا".

تواجد الشناوي

ويتواجد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول، في القائمة بعد الانتهاء من أزمة وفاة والده، بالإضافة إلى انضمام الثلاثي أحمد عابدين، مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد لسد أزمة الدفاع التي تلاحق الفريق الأحمر مؤخرا.

مشوار الأهلي

الأهلي بدأ بطولة الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل أن ينتصر على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

أما غزل المحلة فتعادل في أول 3 مباريات بنتيجة واحدة وهي 0-0 مع البنك الأهلي، سموحة والجونة.

غياب الأهلي عن الجولة الثالثة

الأهلي غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب نظام المسابقة الحالية والتي يشارك فيها 21 فريقًا.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين فقط، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط بعدما تعادل في أول 3 جولات.