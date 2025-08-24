حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة إنبي والجونة التي أقيمت في بطولة الدوري المصري.

والتقى إنبي مع الجونة مساء اليوم الأحد، على ملعب بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الفريقين

بدأ الجونة مبارياته في الدوري بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للدوري، ومن ثم غاب عن الجولة الثانية وتعادل مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الثالثة.

أما إنبي فبدأ الدوري بالتعادل السلبي دون أهداف مع فاركو، قبل أن ينتصر على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، ومن ثم تلقى هزيمة من سيراميكا في الجولة الثالثة بنتيجة 2-0.

تشكيل الفريقين

إنبي: "عبد الرحمن سمير، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مروان داوود، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، رفيق كابو، محمد شريف، يوسف أوبابا".

على مقاعد البدلاء: "رضا السيد، هشام عادل، أحمد زكي، أحمد حواش، أحمد كفتة، علي إيهاب، محمد سمير، عبد الوهاب، حامد عبد الله، محمد حمدي".

تشكيل الجونة: "محمد علاء، عبد الجواد، عبد الرسول، صابر الشامي، أليو جاتا، نور السيد، حافظ إبراهيم، محمود حسونة، صامويل أوجو، محمد النحاس، علي الزهدي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "أحمد مسعود، بلال السيد، أحمد جمال، رضا صلاح، محمد محمود، بلال، عبد الله السعيد، أرنو راندريانانتيناينا، ألفا توريا".

ترتيب الفريقين

ويستعد إنبي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة، أما الجونة يلعب مع زد يوم 30 أغسطس الجاري في نفس الجولة.

التعادل السلبي رقم 11

وتعد هذه المباراة رقم 11 في بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الحالية التي تنتهي بالتعادل السلبي بعد كلا من:

1- وادي دجلة وبيراميدز.. الجولة الأولى.

2- الإسماعيلي وبتروجيت.. الجولة الأولى.

3- البنك الأهلي والمحلة.. الجولة الأولى.

4- فاركو وإنبي.. الجولة الأولى.

5- زد وسيراميكا.. الجولة الثانية.

6- المحلة وسموحة.. الجولة الثانية.

7- الزمالك والمقاولون.. الجولة الثانية.

8- الجونة والمحلة.. الجولة الثالثة.

9- المقاولون وحرس الحدود.. الجولة الثالثة.

10- الاتحاد والبنك الأهلي.. الجولة الرابعة.

11- إنبي والجونة.. الجولة الرابعة.

ملخص المباراة

الدقيقة 20: أوبابا سدد كرة قوية لفريق إنبي لكن تصدى لها حارس الجونة ببراعة شديدة.

الدقيقة 29: أحمد كالوشا أبعد الكرة من على خط المرمى ليمنع هدفا محققا لفريق الجونة.

سيطر الهدوء على مجريات المباراة حتى الدقيقة 45+1 التي سدد فيها نور السيد كرة قوية تصدى لها حارس إنبي ببراعة.

ولم تأت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بجديد ليعلن الحكم نهايته دون أهداف.

الشوط الثاني بدأ بكرة خطيرة من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 59 الذي انفرد بالحارس ولم يسكنها شباك الجونة.

الدقيقة 70 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إنبي بعدما سقط حامد عبد الله لاعب الفريق البترولي داخل منطقة الجزاء.

بعد احتساب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل ضائع انتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.