كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
يبحث عن تكرار إنجاز "مفقود".. المباراة الـ20 تنتظر علاء عبد العال ضد الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:37 م 24/08/2025
علاء عبد العال

علاء عبد العال - مدرب المحلة

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة غزل المحلة مساء الغد الإثنين، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد غاب عن الجولة الثالثة في بطولة الدوري بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية، حيث يشارك 21 فريقا وهو ما يجبر فريق في كل جولة أن يُستبعد من اللعب.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في أول مباراة مع فاركو بنتيجة 2-2، وانتصر في الجولة الثانية أمام فاركو بنتيجة 4-1.

أما غزل المحلة الذي تعادل دون أهداف في أول 3 جولات تحت قيادة علاء عبد العال، فيتواجد في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

المباراة الـ20 تنتظر علاء عبد العال ضد الأهلي

وقبل مباراة المحلة ضد الأهلي، واجه المدرب علاء عبد العال الفريق الأحمر 19 مباراة من قبل ولم يحقق الفوز إلا في مباراتين فقط في موسم 2013-14، ووقتها كان مدرب الأهلي محمد يوسف المدير الرياضي الحالي للفريق الأحمر.

فاز فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال على الأهلي في مباراتي الجولة الثانية والـ13 بنتيجة الـ1-0.

وباستثناء هاتين المباراتين، لم يحقق علاء عبد العال الفوز ضد الأهلي مع الأندية الآتية: "الداخلية، إنبي، الشرقية، إيسترن كومباني والجونة".

وتعادل المدرب صاحب الـ60 عامًا 5 مرات فقط ضد الأهلي، بينما تلقى 12 هزيمة، واستقبلت شباكه 35 هدفا وأحرز 11 هدفًا فقط.

وبالتالي فإن أفضل إنجاز حققه علاء عبد العال ضد الأهلي كان مع فريق الداخلية في موسم 2013-14 أي قبل 12 موسمًا من بطولة الدوري.

مواجهات علاء عبد العال ضد الأهلي

1- مع الجونة واجه الأهلي 3 مرات.

2- مع الداخلية واجه الأهلي 12 مرة.

3- مع إيسترن كومباني واجه الأهلي مرتين.

4- مع الشرقية واجه الأهلي مرة واحدة.

5- مع إنبي واجه الأهلي مرة واحدة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المحلة علاء عبد العال

