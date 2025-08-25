أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة مودرن سبورت التي ستقام في الدوري.

ويلعب بيراميدز مع مودرن سبورت مساء الغد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثنائي شريف إكرامي ووليد الكرتي، الذي غاب عن قائمة الفريق في مباراة المصري الماضية، كما تم استبعاد المدافع طارق علاء الذي كان قد تواجد أمام المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون دا سيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي.

يشار إلى أن وليد الكرتي كان قد تعرض للطرد في مباراة الجولة الأولى أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ بيراميدز بطولة الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وتعادل مؤخرًا مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة.