المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة الكرتي وإكرامي.. قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:36 م 24/08/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة مودرن سبورت التي ستقام في الدوري.

ويلعب بيراميدز مع مودرن سبورت مساء الغد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثنائي شريف إكرامي ووليد الكرتي، الذي غاب عن قائمة الفريق في مباراة المصري الماضية، كما تم استبعاد المدافع طارق علاء الذي كان قد تواجد أمام المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون دا سيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي.

يشار إلى أن وليد الكرتي كان قد تعرض للطرد في مباراة الجولة الأولى أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ بيراميدز بطولة الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وتعادل مؤخرًا مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521294/عودة-الكرتي-وإكرامي-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-مودرن-سبورت", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"عودة الكرتي وإكرامي.. قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت", "alternativeHeadline":"قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت", "description": "أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة مودرن سبورت التي ستقام في الدوري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/3/516450694-1957576441709519-6011452004823650197-n2025_8_3_20_2.webp", "keywords": "بيراميدز-مودرن سبورت-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521294/عودة-الكرتي-وإكرامي-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-مودرن-سبورت", "articleBody": "أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة مودرن سبورت التي ستقام في الدوري.ويلعب بيراميدز مع مودرن سبورت مساء الغد الإثنين، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وشهدت القائمة عودة الثنائي شريف إكرامي ووليد الكرتي، الذي غاب عن قائمة الفريق في مباراة المصري الماضية، كما تم استبعاد المدافع طارق علاء الذي كان قد تواجد أمام المصري.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي.خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، محمد حمدي.خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون دا سيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي.يشار إلى أن وليد الكرتي كان قد تعرض للطرد في مباراة الجولة الأولى أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.وبدأ بيراميدز بطولة الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وتعادل مؤخرًا مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/3/516450694-1957576441709519-6011452004823650197-n2025_8_3_20_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T22:36: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T22:37:12+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T22:36:00+03:00" }