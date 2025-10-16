تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة الـ11 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا الجمعة.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول.

وسيكون الزمالك هو الفريق الذي لن يلعب أي مباراة في الجولة 11 من الدوري المصري 2025-2026 وفقا للقرعة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة 11 من الدوري المصري

الجمعة 17 أكتوبر 2025

وادي دجلة × مودرن سبورت - 5 مساء - ستاد السلام.

المقاولون العرب × إنبي - 8 مساء - ستاد المقاولون العرب.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد غزل المحلة.

السبت 18 أكتوبر 2025

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء - ستاد خالد بشارة.

الإسماعيلي × حرس الحدود - 8 مساء - ستاد الإسماعيلية.

الأحد 19 أكتوبر 2025

زد × بتروجيت - 5 مساء - ستاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - 8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

بيراميدز × فاركو - 5 مساء - ستاد 30 يونيو.

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 مساء - ستاد القاهرة.

المصري × سموحة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد.

