كلام فى الكورة

عبد العال: لم يكن بإمكاني اللعب بأسلوب آخر أمام الأهلي.. والنقطة مهمة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:37 م 25/08/2025
علاء عبد العال

علاء عبد العال - مدرب غزل المحلة

أكد المدير الفني علاء عبد العال، مدرب نادي غزل المحلة، أن فريقه لم يمتلك فرصة مواجهة الأهلي بأسلوب آخر، موضحًا أن النقطة تظل مهمة في مشوار الفريق بالدوري المصري 2025-2026.

وفرض غزل المحلة التعادل (0-0) على أرضه، أمام الأهلي، في مباراة أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

تصريحات علاء عبد العال بعد مباراة الأهلي

وقال علاء عبد العال في تصريحات لقناة "أون سبورت" التليفزيونية: "تعادل بطعم الفوز.. ولم يكن بإمكاني اللعب بأسلوب آخر أمام فريق كبير مثل الأهلي، خاصة أن فريق المحلة تم تكوينه منذ وقت قريب، ورغم ذلك، استطعنا خلق أكثر من فرصة سواء في الشوط الأول أو الثاني".

وأضاف: "اللاعبون قدموا ما عليهم، ربما ارتكبوا بعض الأخطاء لكن هذا أمر من الطبيعي أن يحدث أمام الأهلي".

وأكمل: "كان من المهم بالنسبة لي ألا يخسر المحلة على أرضه، والنقطة مهمة في مشوارنا بالدوري المصري".

ثم تطرق إلى الحضور الجماهيري الكبير في ملعب المحلةـ بقوله: "هذا أكثر ما أعجبني.. والجماهير صنعت أجواءً رائعة سواء جماهير الأهلي أو المحلة".

قبل أن يختتم: "من الجيد أن جماهير المحلة خرجت سعيدة بما قدمه الفريق أمام الأهلي، وحضورها كان دافعًا كبيرًا للاعبين".

يشار إلى أن غزل المحلة تعادل في كل مبارياته التي خاضها في الدوري المصري هذا الموسم بالنتيجة نفسها (0-0) أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة والأهلي على الترتيب.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري علاء عبد العال

