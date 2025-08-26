تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

عودة إيشو لقائمة الزمالك أمام فاركو

وشهدت قائمة الزمالك تعديلًا وحيدًا عن المباراة الماضية ضد مودرن سبورت، بعودة أحمد عبد الرحيم إيشو، على حساب محمد السيد لاعب خط الوسط.

وشهدت القائمة غيابات عديدة، أبرزها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والوافد الجديد عمرو ناصر.

خوان ألفينا يقود قائمة الزمالك أمام فاركو

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايك، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.

في الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

في الهجوم: أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

وكان الزمالك قد تفوق في الجولة الماضية على حساب مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، سجلهما خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا.

والد خوان ألفينا يكشف لـ "يلا كورة" سر احتفال نجله بهدفه الأول مع الزمالك

وحصد الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بالفوز على سيراميكا ومودرن، والتعادل مع المقاولون العرب.