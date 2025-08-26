المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:47 م 25/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

عودة إيشو لقائمة الزمالك أمام فاركو

وشهدت قائمة الزمالك تعديلًا وحيدًا عن المباراة الماضية ضد مودرن سبورت، بعودة أحمد عبد الرحيم إيشو، على حساب محمد السيد لاعب خط الوسط.

وشهدت القائمة غيابات عديدة، أبرزها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والوافد الجديد عمرو ناصر.

خوان ألفينا يقود قائمة الزمالك أمام فاركو

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايك، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.

في الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

في الهجوم: أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

وكان الزمالك قد تفوق في الجولة الماضية على حساب مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، سجلهما خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا.

والد خوان ألفينا يكشف لـ "يلا كورة" سر احتفال نجله بهدفه الأول مع الزمالك

وحصد الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بالفوز على سيراميكا ومودرن، والتعادل مع المقاولون العرب.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك مباراة الزمالك وفاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521389/تعديل-وحيد-فيريرا-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "رامي بشاي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%8a/257" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو", "alternativeHeadline":"تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو", "description": "أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp", "keywords": "الزمالك,قائمة الزمالك,مباراة الزمالك وفاركو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521389/تعديل-وحيد-فيريرا-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-فاركو", "articleBody": "أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.عودة إيشو&nbsp;لقائمة الزمالك أمام فاركووشهدت قائمة الزمالك تعديلًا وحيدًا عن المباراة الماضية ضد مودرن سبورت، بعودة أحمد عبد الرحيم إيشو، على حساب محمد السيد لاعب خط الوسط.وشهدت القائمة غيابات عديدة، أبرزها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والوافد الجديد&nbsp;عمرو ناصر.خوان ألفينا يقود قائمة الزمالك أمام فاركووجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.في الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايك، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.في الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.في الهجوم: أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوريوكان الزمالك قد تفوق في الجولة الماضية على حساب مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، سجلهما خوان ألفينا بيزيرا&nbsp;وشيكو بانزا.والد خوان ألفينا يكشف لـ "يلا كورة" سر احتفال نجله بهدفه الأول مع الزمالكوحصد الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بالفوز على سيراميكا ومودرن، والتعادل مع المقاولون العرب.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T21:47: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T22:13:38+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T21:47:00+03:00" }