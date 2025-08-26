المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علاء عبد العال: الأهلي يحتاج مدربا أكبر من ريبيرو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:06 م 26/08/2025
  عرض 24 صورة
يرى علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة أن الأهلي بحاجة إلى مدرب أكبر وأفضل من الإسباني خوسيه ريبيرو.

ونجح غزل المحلة أن يقتنص نقطة بعد التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج الجولة الرابعة في الدوري من هنا

وقال عبد العال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "سر النتائج الجيدة مع غزل المحلة؟ أنا أجتهد والتوفيق من عند الله".

وأضاف: "من الطبيعي أن ينتصر الأهلي بفضل قائمة اللاعبين الذي يضمها، ولكن نحن اجتهدنا وقدمنا كل ما لدينا".

وأكمل: "أن تصطدم الكرة في القائم فهذا سوء توفيق للأهلي، وكان يمكننا تسجيل الأهداف وأتيحت لنا فرصتين".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

وتابع: "لم أنتقد ريبيرو ولكن ما حدث هو إجابة على سؤال متعلق بالتغييرات، كان من المفترض أن يستمر بنشرقي وتريزيجيه وبن رمضان في الملعب، ولكن ليس من حقي أن أنتقد مدير فني أو فريق".

واستكمل: "أرى أن الأهلي يحتاج مدرب أكبر وأفضل من ريبيرو".

وبسؤاله عن هل يتمنى تدريب الأهلي؟، رد علاء عبد العال، قائلًا: "بالتأكيد طبعا كل مدرب يتمنى قيادة الأهلي والزمالك".

وواصل: "شرف كبير أن أتولى تدريب الأهلي، وإذا توليت المهمة يجب أن يكون هناك تنظيم في التشكيل، لا يصح أن أرمي كل الأوراق في الملعب".

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأهلي غزل المحلة ريبيرو

