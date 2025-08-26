علاء عبد العال: الأهلي يحتاج مدربا أكبر من ريبيرو

بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

يرى علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة أن الأهلي بحاجة إلى مدرب أكبر وأفضل من الإسباني خوسيه ريبيرو.

ونجح غزل المحلة أن يقتنص نقطة بعد التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "سر النتائج الجيدة مع غزل المحلة؟ أنا أجتهد والتوفيق من عند الله".

وأضاف: "من الطبيعي أن ينتصر الأهلي بفضل قائمة اللاعبين الذي يضمها، ولكن نحن اجتهدنا وقدمنا كل ما لدينا".

وأكمل: "أن تصطدم الكرة في القائم فهذا سوء توفيق للأهلي، وكان يمكننا تسجيل الأهداف وأتيحت لنا فرصتين".

وتابع: "لم أنتقد ريبيرو ولكن ما حدث هو إجابة على سؤال متعلق بالتغييرات، كان من المفترض أن يستمر بنشرقي وتريزيجيه وبن رمضان في الملعب، ولكن ليس من حقي أن أنتقد مدير فني أو فريق".

واستكمل: "أرى أن الأهلي يحتاج مدرب أكبر وأفضل من ريبيرو".

وبسؤاله عن هل يتمنى تدريب الأهلي؟، رد علاء عبد العال، قائلًا: "بالتأكيد طبعا كل مدرب يتمنى قيادة الأهلي والزمالك".

وواصل: "شرف كبير أن أتولى تدريب الأهلي، وإذا توليت المهمة يجب أن يكون هناك تنظيم في التشكيل، لا يصح أن أرمي كل الأوراق في الملعب".

