قمة مرتقبة ستقام على ملعب "السلام" مساء السبت المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، في إطار الأسبوع الخامس من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع منافسه غزل المحلة بدون أهداف، في المقابل، تعرض فريق بيراميدز للخسارة أمام منافسه مودرن سبورت بهدف مقابل هدفين، ضمن مباريات المرحلة الرابعة.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

ويسعى كل فريق لتجهيز أسلحته من حيث اللاعبين المصابين، حيث افتقد كلا الفريقين العديد من العناصر البارزة. إلا أن النادي الأهلي يأمل في استعادة إمام عاشور، الذي يغيب منذ بداية النسخة الجديدة من الدوري.

في المقابل، يأمل فريق بيراميدز في استعادة رمضان صبحي من جديد، حيث غاب الجناح الدولي المصري منذ بداية الموسم بداعي الإصابة أيضًا.

موقف إمام عاشور

عانى إمام عاشور من إصابة بكسر في عظمة الترقوة، تعرّض لها في اللقاء الافتتاحي من بطولة كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي، ليغيب على إثرها عن باقي البطولة، وتحديدًا في مباراتي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

واستمر غياب عاشور عن مباريات الأهلي في بطولة الدوري المصري، وتحديدًا أمام كل من: مودرن سبورت، فاركو، وغزل المحلة، إلا أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية مؤخرًا، ليحصل على الضوء الأخضر للعودة.

وعلم "يلا كورة" أن موقف مشاركة إمام عاشور في لقاء بيراميدز سيحسمه المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، خاصة أن اللاعب لم يشارك منذ شهرين، مما يعني حاجته لأن يكون لائقًا بدنيًا.

موقف رمضان صبحي

علم "يلا كورة" أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة قبل لقاء مودرن سبورت، ففضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعب.

ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز رمضان صبحي، الذي غاب عن المشاركة مع بيراميدز حتى الآن في بطولة الدوري، وتحديدًا أمام كل من: وادي دجلة، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، ومودرن سبورت.

لمعرفة موقف باقي مصابي الأهلي وبيراميدز من لقاء السبت.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب هدافي الدوري المصري.. اضغط هنا