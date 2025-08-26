حقق فريق سموحة الفوز مساء اليوم الثلاثاء، أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري.

والتقى كهرباء الإسماعيلية مع سموحة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر صموئيل أمادي لاعب سموحة بالتسجيل لصالح سموحة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل كهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان في الدقيقة 52، قبل أن يضيف عبد القادر يحيى الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 90+1.

بداية الفريقين

وبدأ كهرباء الإسماعيلية بطولة الدوري بالخسارة من الجونة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل مع بتروجيت بنتيجة 2-2، ثم تعادل مع البنك الأهلي في الجولة الثالثة بنتيجة 1-1.

أما سموحة فتعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1، ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة دون أهداف في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع زد بهدف لمثله.

تشكيل الفريقين

تشكيل سموحة: "أحمد ميهوب، هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، عبد الرحمن عامر، سمير فكري، خالد الغندور، سامادو، بابي بادجي، صامويل أمادي، أحمد فوزي".

على مقاعد البدلاء: "حسين تيمور، عمرو السيسي، حسام أشرف، شريف رضا، عماد فتحي، أحمد خالد، محمد رجب، عبده يحيى، محمد كونيه".

تشكيل كهبراء الإسماعيلية: "علي الجابري، محمد مدحت، سيف الخشاب، عصام الفيومي، مصطفى كشري، سيلا، محمد سعيد جهينة، علي سليمان، حمزاوي، محمد فاروق، شيكا".

على مقاعد البدلاء: "محمد هجرس، إبراهيم عوض، محمد أوناجم، محمد سعيد، كريم يحيى، جوردان أجواة، سيف العجوز، عبد الله مارادونا، عمرو السعيد".

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، وصل سموحة للنقطة السادسة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز عند المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند نقطتين في المركز التاسع عشر.

المباريات القادمة

ويستعد سموحة لمواجهة بتروجيت مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة للدوري، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع المصري البورسعيدي في نفس اليوم.