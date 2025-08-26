المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تشكيل فاركو.. تغيير وحيد أمام الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:15 م 26/08/2025
فاركو

فاركو قبل الخسارة أمام الأهلي

أعلن المدير الفني أحمد خطاب، مدرب نادي فاركو، التشكيل الذي يبدأ به أمام الزمالك في مباراة تقام على ملعب السلام، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويبحث فاركو عن انتصار أول في الدوري المصري هذا الموسم، بعد نقطة وحيدة حصل عليها من إنبي، قبل خسارتين متتاليتين على يد الأهلي وطلائع الجيش على الترتيب.

من جانبه، يأمل الزمالك في الانقضاض على صدارة ترتيب الدوري المصري هذا المساء، إذ يملك 7 نقاط من فوزين على سيراميكا ومودرن سبورت مع التعادل أمام المقاولون.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: بابا كار نداي، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل

الوسط: إسلام المزين، محمد سيد، أحمد البحراوي، محمد فخري

الهجوم: كريم الطيب، محمود فرحات

وتضم قائمة فاركو الاحتياطية أمام الزمالك: أحمد دعدور، أحمد فؤاد، ياسين الملاح، وليد مصطفى، محمد عز، يوسف عبد الحفيظ، سيف الإمام، الحسن بيني، ويحيى بوصقو.

وأجرى خطاب تغييرًا وحيدًا في تشكيل فاركو أمام الزمالك، ليدفع بالسنغالي الشاب بابا كار نداي بدلًا من مروان مجدي.

طالع ترتيب الدوري المصري بالكامل من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو

