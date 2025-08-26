المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المصري يفرط في الفوز أمام حرس الحدود بالدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:00 م 26/08/2025
المصري البورسعيدي

المصري

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين حرس الحدود والمصري، والتي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بين حرس الحدود والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تشكيل حرس الحدود والمصري

دخل حرس الحدود المباراة أمام المصري، بالتشكيل التالي: محمود الزنفلي، محمد الدغيمي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم ، محمود البدري، محمد أشرف روقا، إيزي إيميكا، فوزي الحناوي، محمود أوكا، إسماعيل أشرف، محمد النجيلي.

وبدأ المصري المباراة أمام حرس الحدود، بالتشكيل التالي: عصام ثروت، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، محمد مخلوف، بونور موجيشا، عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر، منذر طمين، صلاح محسن.

حرس الحدود يتعادل مع المصري

تقدم المصري مبكرًا أمام حرس الحدود في الدقيقة 18 من زمن المباراة، إذ نجح اتدجيكو سامادو في منح الأخضر البورسعيدي الأفضلية في اللقاء.

وأحرز كريم بامبو، لاعب المصري، الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، قبل أن يلغى بداعي التسلل.

ونجح محمد أشرف روقا، لاعب طلائع الجيش، في تسجيل هدف التعديل لفريقه بالدقيقة الثانية بعد الوقت الأساسي من المباراة، ليعيد اللقاء لنقطة البداية.

ولم تكف الدقائق المتبقية في المباراة، للفريقين من أجل التسجيل، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا تعادل حرس الحدود أمام المصري.

ترتيب الدوري المصري

رفع المصري رصيده إلى النقطة الثامنة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل حرس الحدود للنقطة الخامسة، مستقرًا في المركز الثامن.

المصري حرس الحدود الدوري المصري

