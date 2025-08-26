يقدم يلا كورة نظرة تحليلية لأحداث مباراة الزمالك أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم فريق الزمالك تفوقه أمام نظيره فاركو، بهدف نظيف في المباراة التي جرت ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

هدف الزمالك

ومنح شيكو بانزا، فريق الزمالك 3 نقاط غالية بتسجيله هدف الأبيض أمام فاركو في اللقاء الذي جمعهما بالدوري، بحلول الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وأرسل خوان ألفينا كرة بينية في الرواق الأيمن لتصل إلى ناصر ماهر، الذي مرر عرضية أرضية، وجدها عدي الدباغ أمامه ليسددها في دفاعات فاركو.

وارتدت الكرة من دفاع فاركو، لتصل إلى شيكو بانزا، الذي وجد المرمى أمامه بدون حراسة، ليطلق تسديدة في الشباك الخالية، معلنًا تقدم الأبيض أمام فاركو.

تشكيل الزمالك وفاركو

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي، عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، خوان ألفينا، شيكوا بانزا، عدي الدباغ.

وبدأ فاركو المباراة، على النحو التالي: محمد سعيد شيكا، بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل، إسلام المزين، محمد سيد، أحمد البحراوي، محمد فخري، كريم الطيب، محمود فرحات.