واصل نادي الزمالك انطلاقته القوية في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه فاركو بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

تألق بانزا وطرد يشعل الأجواء

وسجل الأنجولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، ليؤكد تألقه مع الفريق الأبيض بعدما رفع رصيده إلى هدفين في الدوري، عقب تسجيله أمام مودرن سبورت في الجولة الماضية.

شهدت المباراة لحظة مثيرة في الدقيقة 61، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه السنغالي بابا كار نداي لاعب فاركو، عقب تدخله العنيف على محمود حمدي "الونش"، ليكمل الفريق السكندري اللقاء بعشرة لاعبين.

الزمالك يستغل تعثر المنافسين

دخل الزمالك المباراة برغبة واضحة في استغلال تعثر منافسيه المباشرين على القمة، ونجح في تحقيق هدفه بعدما حقق الفوز على فاركو، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

جاء ذلك في ظل تعادل الأهلي سلبيًا مع غزل المحلة، وخسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت (2-1)، إلى جانب تعادل المصري البورسعيدي، متصدر الجولة الماضية، مع حرس الحدود (1-1) ليتراجع إلى المركز الثاني.



وبدأ الزمالك بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب دون أهداف في الجولة الثانية، ومن ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.

